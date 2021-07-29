東奧羽球》球衣沒區旗衰挨轟 香港一哥自嘲：注定當悲劇主角

伍家朗（見圖）於28日對戰34歲的瓜地馬拉選手科登時，雖改穿上印有香港區旗的球衣，卻遭直落二爆冷落敗。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕世界排名第9的「香港一哥」伍家朗日前因球衣未印上香港區旗，竟遭民建聯成員穆家駿譴責，引發香港奧會及香港羽協出面解釋，證實並非伍家朗的問題，但隨後改穿有香港區旗的伍家朗卻爆冷落敗，他在個人IG也自嘲，自己注定要當悲劇主角，讓外界唏噓不已。

伍家朗爆冷落敗後，在個人IG自嘲，自己注定要當悲劇主角，讓外界唏噓不已。（圖擷自伍家朗IG）

伍家朗24日身穿全黑運動衣褲在東奧出賽，卻遭香港教聯會副主席、民建聯成員穆家駿批評「強烈譴責羽毛球港隊成員伍家朗穿著沒有區旗標識的黑色衫代表中國香港出戰！」並聲稱「如果不想代表中國香港，請選擇退賽」香港行政會議成員湯家驊也發文諷刺：「我們見過鬼怕黑啊，所以最好別穿黑色了，免有些人看電視心臟病發。」

請繼續往下閱讀...

大力譴責伍家朗的穆家駿，事發後已關閉臉書頁面，至今尚未重啟，僅在YouTube上用一段文字致歉，並稱「一時情切」、「語氣有點過重」。（圖擷自YouTube）

不過對此香港奧運代表團出面為伍家朗辯護，認為選手被硬拉入政治紛爭中，並指運動員出賽可以自由選擇合適的衣服，唯一的條件就是運動衫需要符合國際總會的規定。香港羽球協會也發聲明表示，因為伍家朗在出發前未能與現有贊助商YONEX簽約，在時間非常緊迫之下，來不及申請印上區旗，伍家朗自行準備的的黑色上衣則獲得裁判批准出賽。

伍家朗也表示，他的穿著並無政治意涵，指出自己已經沒有接受YONEX贊助，球衣也符合比賽規定。並強調要怎麼鬧他都可以，但是要先把事實搞清楚再鬧。

但隨後伍家朗於28日對戰34歲的瓜地馬拉選手科登（Kevin Cordon）時，雖改穿上印有香港區旗的球衣，卻遭直落二爆冷落敗。伍家朗事後也指出，要說沒有影響是假的，自己也努力平復並專心比賽，對於出賽失利他表示未曾與對手對戰，加上自己有點心理影響，所以發揮的不好，此起彼落間產生差距。他也對外界給予的支持表達感謝，並自稱是自己心態控制不好，但也不忘自嘲，自己注定要當悲劇主角，但也一定會再爬起來，只是需要一些時間。

先前大力譴責伍家朗的穆家駿，事發後已關閉臉書頁面，至今尚未重啟，僅在YouTube上用一段文字致歉，並稱「一時情切」、「語氣有點過重」。但面對賽事結果已經無法挽回，也讓外界唏噓不已，只能紛紛透過文字送暖為伍家朗加油打氣。

在 Instagram 查看這則貼文 Ng Ka Long 伍家朗（@ngklangus）分享的貼文

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法