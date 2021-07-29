中職》台灣大賽奇兵超低級守備判斷 獅投教氣到怒踹椅子（影音）

〔體育中心／綜合報導〕昨日中華職棒統一獅與中信兄弟之戰，兄弟在首局就因為統一的多個失誤加上隱形失誤與安打，攻下7分大局，其中外野手江亮緯的兩個嚴重守備瑕疵，更直接讓獅隊投手教練納瓦洛氣到踹椅子。

獅隊昨日派出洋投猛威爾先發，他先是被王威晨敲出安打後，陳文杰犧牲觸擊發生失誤，導致球隊失掉第一分，接下來陳子豪適時安打再進帳一分，隨後猛威爾控球不穩，接連保送許基宏與詹子賢形成滿壘，岳東華後續擊出二壘滾地球形成野手選擇再進帳1分。

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周思齊出局後，高宇杰擊出左外野方向飛球，想不到左外野手江亮緯完全沒有辦法判斷球的落點，讓球落地形成安打，失掉球隊第4、5分，接著下棒的江坤宇再次擊出左外野方向飛球，江亮緯也再次無法判斷飛球落點讓球落地形成安打，這個隱形失誤也讓獅隊投手教練納瓦洛氣到直接在休息室把椅子踹飛，後來總教練林岳平才把椅子撿回來，而獅隊在這局一共失掉7分，最終以8：11輸球。

江亮緯的表現也讓許多網友看不下去，「一閃一閃亮晶晶、亮緯守備慘兮兮」、「該在二軍待著就待好待滿」、「結果（猛威爾）失掉7分 只有1分是自責分」、「這什麼鬼守備 猛威爾好可憐」、「這已經不只亂成一鍋粥了...應該有五鍋」、「椅子好痛」、「椅子：當時也挺突然的」。

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