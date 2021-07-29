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東奧》唐嘉鴻全能奪第7 感謝老師曝辛苦備戰過程

2021/07/29 09:47

「亞洲貓王」唐嘉鴻。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕24歲「亞洲貓王」唐嘉鴻昨晚在東奧男子個人全能項目決賽中，以鞍馬13.333分、單槓14.766分、雙槓13.800分、地板 14.366分、吊環14.100分，以及跳馬14.433分，總分84.798分拿下第7名，不僅創下我國體操在奧運賽事最佳成績，教練翁士航也直接給愛徒的好表現100分。唐嘉鴻昨也在IG上，感謝教練的照顧與栽培，並放眼「2024、2028......繼續挑戰世界全能吧！」

唐嘉鴻表示，2020東京奧運個人全能賽，今天是他這次奧運會最後一個舞台，個人全能成績獲得第7名，並特別感謝老師翁士航的照顧與栽培。備戰奧運過程中，從訓練規劃、整套編排、體重控制、恢復治療到心理成長等，太多層面需要照顧，翁老師對於他所有的過程，都非常仔細調整。

唐嘉鴻說明，全能項目在競技體操裡，最難的一個項目，從頭到需要很好的控制、心態調整、體能負荷、身體恢復，備戰過程中，對於翁老師的訓練以及自己的狀態，都覺得做好萬全準備，雖然在資格賽狀態不理想，預設單槓項目也沒進決賽，「但是今天很高興從預賽16名的全能在決賽站在第7名的位置。」

唐嘉鴻想跟翁老師道謝，也想說老師辛苦了，「感謝翁老師讓我能踏入奧運殿堂，也讓我的全能成績在世界佔有一席之地」，未來也要繼續麻煩老師照顧，「因為我們的目標不只有東京奧運，未來2024、2028......繼續挑戰世界全能吧！」

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唐嘉鴻（@tang_chiahung1996）分享的貼文

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