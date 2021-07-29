NBA》憂「LA連線」提前拆夥 湖人積極補強盼2人再爭一冠

湖人內部已經開始擔心A.戴維斯和詹姆斯組成的「LA連線」可能會提前拆夥。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕飽受傷兵潮所苦的上屆冠軍湖人，本季在季後賽首輪就淘汰出局，今有美媒爆料，湖人高層擔憂由詹姆斯（LeBron James）、A.戴維斯（Anthony Davis）的「LA連線」有可能會提早拆夥，傳出將積極補強，希望能在兩人連線期間再拿下一座總冠軍。

本季湖人雙星詹姆斯、A.戴維斯這季先後出現傷勢缺陣，詹姆斯因腳踝扭傷缺席20場，A.戴維斯先遭遇小腿受傷，隨後又傳出腳踝扭傷及背部嚴重痙攣，在季後賽首輪G3因腹股溝傷勢提前退場，之後缺席整個季後賽，打擊球隊戰力，湖人最後不敵太陽也無緣挑戰2連霸。

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《The Athletic》記者Sam Amick透露，「上季詹姆斯、AD先後受傷成為警訊，這讓一些湖人官員開始擔心LA連線的時間可能比他們原先預期的還要短，所以紫金大軍正試圖在今年夏天尋找適合球隊的拼圖，在兩人合作期間能再奪下一座總冠軍。」

Amick也表示，來自內部的壓力也驅使湖人再網羅一位明星球員的決心，而他們的頭號目標就是暴龍冠軍後衛羅利（Kyle Lowry），據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）稍早指出，紫金軍團目前也是羅利爭奪戰的領先者，不過七六人、鵜鶘、獨行俠和熱火仍是相當強而有力的競爭者。

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