東奧》被白目記者一句話惹毛！ 梅德維夫砲轟：不想再見到他

梅德維夫。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕世界排名第2的梅德維夫（Daniil Medvedev），昨在東奧網球男單16強拍落義大利佛格尼尼（Fabio Fognini）殺進8強，比賽中炎熱的天氣已經讓他非常難受，賽後又有媒體問爭議性問題，讓梅德維夫大動肝火。

梅德維夫昨被安排在當地時間早上11點開戰，賽中一度出現中暑跡象，讓他直呼：「我可能完賽，但也可能死在場上，如果我死了，你們要負責嗎？」

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好不容易在酷熱中晉級8強，梅德維夫賽後受訪時，被一位母語非英語德記者問及：「在禁藥醜聞發生後，俄羅斯代表隊運動員，在本屆奧運上是否帶有『作弊者』的污名，您對此有何看法？」

梅德維夫被這個問題徹底激怒，直呼：「這是我一生中第一次不回答記者問題，你應該為自己感到羞愧。」隨後還向身旁管理媒體人員的人說道：「我認為你應該從奧運或網球錦標賽中撤換他，我不想在採訪中再次見到他，謝謝。」

儘管該名記者試圖解釋他的問題，但梅德維夫並不理會，他再度表明：「這是我人生中第一次拒絕回答，所以你應該感到羞愧。」

俄羅斯因陷禁藥風波遭到禁賽，因此本屆東京奧運改用俄羅斯奧委會（Russian Olympic Committee，簡稱ROC）參賽，這次東京奧運，俄羅斯選手在比賽期間不得穿著或佩戴任何有俄國字樣或國旗的服飾，就連奪牌領獎時也無法播放國歌。

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