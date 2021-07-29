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MLB》瘋狂打擊戰！ 雙城全場7轟卻寫悲慘紀錄（影音）

2021/07/29 11:05

老虎終場拿下勝利。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎、雙城形成打擊戰，雙城全場有7發全壘打演出，不過老虎終場17：14擊敗雙城，而雙城則是寫下120年來第4隻全場7轟卻輸球的球隊紀錄。

據《the Score》報導，自1901年來，雙城成為第4支單場敲出7轟卻輸球的球隊。最近一次創下此紀錄的球隊是2016年的白襪隊。

在前三局，老虎取得2：0的領先，在第四局串連安打之下，一口氣進帳8分，而雙城不遑多讓，在下半局先靠沙諾（Miguel Sano）的陽春全壘打攻下全隊第一分，再填滿壘包後，傑福斯（Ryan Jeffers）一發滿貫砲將比數追到剩4分差，不過老虎在第六局再進帳三分，雙城則是到了第八局發威，單局4轟灌進6分，此時比數13：12，老虎領先一分。

雙城總教練包德利（Rocco Baldelli）形容這場比賽就像一部電影，「我們打了很多場比賽，但我感覺這些年都沒看過任何一場這麼瘋狂的比賽，但光剛才的情況來看，這是在我們努力中出現在怪事，我又好像沒有很驚訝。」

第九局老虎靠兩支二壘安打將比數拉開到17：12，雙城則在最後半局靠波蘭柯（Jorge Polanco）雙響砲追到僅3分差，不過最終吞敗。

此戰兩隊合計32支安打，兩隊先發投手都投不滿4局，佩雷塔（Wily Peralta）3.1局被敲6安，失掉6分，送出2保送、1K，雙城先發哈普（J.A. Happ）3局被敲10安，失掉9分，送出4保送、2次三振，吞下本季第6敗。

此役3支2的老虎捕手葛萊納（Grayson Greiner）賽後表示，在沒有全壘打的情況下要打出17分，團隊的氣勢要能延續，能贏下比賽是全隊的努力。

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