晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 2020東京奧運 Just in 快報

東奧》小粉紅為何愛崩潰出征 日專家分析：中國就是愛面子

2021/07/29 11:00

日本組合水谷隼／伊藤美誠在桌球混雙決賽擊敗中國組合。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕日本桌球雙打組合水谷隼／伊藤美誠與體操選手橋本大輝，在近期都因為擊敗中國獲得金牌，因此遭到中國網友在社群軟體上言語霸凌，經濟記者兼法政大学MBA講師的浦上早苗就分析此現象，表示中國就是愛面子的國家。

相當熟悉中國的浦上早苗，在日媒《時事通信社》水谷隼與橋本大輝在社群網站受到攻擊的新聞底下回應指出，這兩位被攻擊的人都有一個共通點，那就是他們擊敗中國奪下金牌，此外，中國對於這兩人的報導，都被爆出有奪牌過程有瑕疵，像是水谷隼就被說他可能有吹球的嫌疑，而橋本大輝則在跳馬項目被質疑落地不佳依舊得到高分。

浦上早苗指出，這些指控被中國網民在社群軟體上流傳，並且攻擊日本選手的言論也蜂擁而至，浦上早苗認為，或許是因為那些攻擊太過情緒化，中國的銀牌得主發表試圖讓人冷靜下來的文章，且在受訪時表示對手很強。

浦上早苗提到，不只是奧運，在世界盃與其他的賽事當中，中國媒體與中國人民對於輸贏都相當關心，而且就算無法出賽，中國人也會疑惑「為何中國不能出賽」。而當他們離金牌越來越近的時候，事情就會演變成更激烈的情況。後續浦上早苗也指出，中國是個很愛面子的國家，他們曾遇到一些中國海外旅行者品格低下的問題，但如果這些事情在海外被報導，中國當局可能會採取一些行動。

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。