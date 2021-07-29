東奧》小粉紅為何愛崩潰出征 日專家分析：中國就是愛面子

日本組合水谷隼／伊藤美誠在桌球混雙決賽擊敗中國組合。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕日本桌球雙打組合水谷隼／伊藤美誠與體操選手橋本大輝，在近期都因為擊敗中國獲得金牌，因此遭到中國網友在社群軟體上言語霸凌，經濟記者兼法政大学MBA講師的浦上早苗就分析此現象，表示中國就是愛面子的國家。

相當熟悉中國的浦上早苗，在日媒《時事通信社》水谷隼與橋本大輝在社群網站受到攻擊的新聞底下回應指出，這兩位被攻擊的人都有一個共通點，那就是他們擊敗中國奪下金牌，此外，中國對於這兩人的報導，都被爆出有奪牌過程有瑕疵，像是水谷隼就被說他可能有吹球的嫌疑，而橋本大輝則在跳馬項目被質疑落地不佳依舊得到高分。

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浦上早苗指出，這些指控被中國網民在社群軟體上流傳，並且攻擊日本選手的言論也蜂擁而至，浦上早苗認為，或許是因為那些攻擊太過情緒化，中國的銀牌得主發表試圖讓人冷靜下來的文章，且在受訪時表示對手很強。

浦上早苗提到，不只是奧運，在世界盃與其他的賽事當中，中國媒體與中國人民對於輸贏都相當關心，而且就算無法出賽，中國人也會疑惑「為何中國不能出賽」。而當他們離金牌越來越近的時候，事情就會演變成更激烈的情況。後續浦上早苗也指出，中國是個很愛面子的國家，他們曾遇到一些中國海外旅行者品格低下的問題，但如果這些事情在海外被報導，中國當局可能會採取一些行動。

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