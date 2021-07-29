東奧前線》太扯！ 楊昆弼超水準神射還不保證進決賽

楊昆弼。（資料照，特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／東京報導〕東京奧運男子不定向飛靶資格賽總計進行5輪、總分125分，昨天三輪、今天兩輪，29人取6人晉級決賽，台灣射擊好手楊昆弼今第四輪彈無虛發，射滿靶25分，前四輪總分97分，超水準演出竟然還不一定能晉級決賽，關鍵就在世界各國神槍手更準；稍晚進行第五輪射擊，決定資格賽名次。

楊昆弼昨首輪射出滿靶25分，第二輪射丟第19個泥盤，第三輪射失第16、24個泥盤，以72分結束前三輪；今早第四輪他再繳滿靶25分，前四輪總分97分，大幅超越個人在上屆里約奧運前四輪的86分。

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然而，這屆東京奧運各國好手表現實在太神勇，今早第四輪竟有16人射滿靶25分，捷克39歲老將Jiri Liptak前四輪僅錯失1個泥盤，繳出超高水準的99分，有8人以98分並列第二，97分也多達11人，包括楊昆弼在內。

換句話說，接下來進行最終輪賽事，楊昆弼必須射出滿靶25分才有機會拿到決賽門票，還不一定能保證晉級，萬一現階段分數比他高的9名射手沒射丟泥盤，他也會被淘汰。

上屆奧運楊昆弼在里約度過18歲生日，當時他在資格賽射110分，在33名選手當中排名第25遭淘汰。

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