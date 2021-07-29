晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 2020東京奧運 台灣隊風雲

東奧前線》太扯！ 楊昆弼超水準神射還不保證進決賽

2021/07/29 10:27

楊昆弼。（資料照，特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／東京報導〕東京奧運男子不定向飛靶資格賽總計進行5輪、總分125分，昨天三輪、今天兩輪，29人取6人晉級決賽，台灣射擊好手楊昆弼今第四輪彈無虛發，射滿靶25分，前四輪總分97分，超水準演出竟然還不一定能晉級決賽，關鍵就在世界各國神槍手更準；稍晚進行第五輪射擊，決定資格賽名次。

楊昆弼昨首輪射出滿靶25分，第二輪射丟第19個泥盤，第三輪射失第16、24個泥盤，以72分結束前三輪；今早第四輪他再繳滿靶25分，前四輪總分97分，大幅超越個人在上屆里約奧運前四輪的86分。

然而，這屆東京奧運各國好手表現實在太神勇，今早第四輪竟有16人射滿靶25分，捷克39歲老將Jiri Liptak前四輪僅錯失1個泥盤，繳出超高水準的99分，有8人以98分並列第二，97分也多達11人，包括楊昆弼在內。

換句話說，接下來進行最終輪賽事，楊昆弼必須射出滿靶25分才有機會拿到決賽門票，還不一定能保證晉級，萬一現階段分數比他高的9名射手沒射丟泥盤，他也會被淘汰。

上屆奧運楊昆弼在里約度過18歲生日，當時他在資格賽射110分，在33名選手當中排名第25遭淘汰。

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。