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東奧羽球》戴資穎8強對手確定了 強碰宿敵好友爭4強門票

2021/07/29 11:05

戴資穎。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界球后戴資穎昨在東京奧運羽球女單小組賽，只花25分鐘就以21：10、21：13解決法國齊雪霏，以P組第1晉級，提前闖入女單8強。而小戴好友兼勁敵泰國一姊依瑟儂稍早直落二擊敗印尼對手晉級，兩人也確定將在8強正面對決。

榮膺女單第2種子的戴資穎在小組賽出線後，將在16強輪空，成為2000年雪梨奧運黃嘉琪、2004年雅典奧運鄭韶婕後，台灣第3位晉級女單8強的好手，稍早依瑟儂以21：12、21：19擊敗了印尼女將東宗，明天兩人將上演頂尖對決爭取4強戰門票。

依瑟儂擊敗東宗晉級。（美聯社）

戴資穎過去與依瑟儂共交手過29次，戴資穎以15勝略佔上風，不過在世界前10的女單選手中，戴資穎一度對戰敗多勝少的就只有依瑟儂，因此這位泰國一姐也被視為是戴資穎的宿敵，而兩人最近一次交手是在今年年初的泰國公開賽，當時小戴在丟掉第一局後連拿兩局，成功逆轉依瑟儂殺進冠軍賽。

戴資穎之前在籤表出爐後，曾表示8強之後應該每場都特別困難，假使真的要對上依瑟儂，會努力去贏下比賽，昨天受訪時小戴則說自己不會去設定對手，「前8種子選手一排看去，沒有一個是好對付的，但我覺得對誰都沒有關係，最重要是必須減少失誤。」

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