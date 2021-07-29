晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 2020東京奧運 Just in 快報

東奧羽球》又爆冷！世界第1印尼男雙不敵大馬組合8強止步

2021/07/29 10:59

馬來西亞好手謝定峰／蘇偉譯以直落二拍下印尼第一男雙。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕東京奧運羽球男雙8強賽今天登場，印尼世界第1男雙「小黃人」吉德翁（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）遭馬來西亞好手謝定峰／蘇偉譯以直落二拍下，意外在8強止步。

世界排名高居第1的吉德翁／蘇卡穆約，今年在奧運小組賽僅不敵台灣「黃金男雙」李洋／王齊麟，以分組第1挺進8強。小黃人近年來雖制霸男雙賽場，但大型賽事經常意外出局，亟欲在這次奧運站上頒獎台證明自己。

吉德翁／蘇卡穆約過去和世界排名第9的大馬組合7度交手，拿下7戰全勝的完美戰績，但今天碰頭卻打得綁手綁腳，首局先以14：21讓出。

次局小黃人依舊沒能找回節奏，頻頻錯失機會，發球失誤也讓蘇卡穆約情緒失控，一度氣到摔拍，第2局以17：21落敗，提前在8強出局。

今年東奧羽球賽事爆冷頻傳，昨世界球王桃田賢斗不敵南韓好手許侊熙，小組賽止步，今世界第1男雙提前落馬，也令戰局更加詭譎；台灣組合李洋／王齊麟將在稍晚迎戰日本遠藤大由／渡邊勇大。

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。