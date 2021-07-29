東奧羽球》又爆冷！世界第1印尼男雙不敵大馬組合8強止步

馬來西亞好手謝定峰／蘇偉譯以直落二拍下印尼第一男雙。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕東京奧運羽球男雙8強賽今天登場，印尼世界第1男雙「小黃人」吉德翁（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）遭馬來西亞好手謝定峰／蘇偉譯以直落二拍下，意外在8強止步。

世界排名高居第1的吉德翁／蘇卡穆約，今年在奧運小組賽僅不敵台灣「黃金男雙」李洋／王齊麟，以分組第1挺進8強。小黃人近年來雖制霸男雙賽場，但大型賽事經常意外出局，亟欲在這次奧運站上頒獎台證明自己。

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吉德翁／蘇卡穆約過去和世界排名第9的大馬組合7度交手，拿下7戰全勝的完美戰績，但今天碰頭卻打得綁手綁腳，首局先以14：21讓出。

次局小黃人依舊沒能找回節奏，頻頻錯失機會，發球失誤也讓蘇卡穆約情緒失控，一度氣到摔拍，第2局以17：21落敗，提前在8強出局。

今年東奧羽球賽事爆冷頻傳，昨世界球王桃田賢斗不敵南韓好手許侊熙，小組賽止步，今世界第1男雙提前落馬，也令戰局更加詭譎；台灣組合李洋／王齊麟將在稍晚迎戰日本遠藤大由／渡邊勇大。

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