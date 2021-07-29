東奧》台灣好手屢創佳績！泉裕泰：向世界展現台灣之光的時刻來臨

台灣好手連日在東奧賽事創下佳績，日台交流協會PO出接待城市為台灣選手加油的應援影片。圖為我國代表團於東奧開幕式進場。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運賽事進入第6天，台灣代表團已接連奪下1金、2銀、3銅的好成績，刷新歷史紀錄。而日本駐台代表泉裕泰日前特地與台灣接待城市的大小朋友一同錄製長達7分鐘影片，預祝我國好手在世界舞台大放異彩。

日本台灣交流協會代表泉裕泰在影片中表示，向世界展現「台灣之光」的時候終於來了，「很多日本人都非常期待你們能好好大顯身手」，相信台灣會在聚集世界頂尖運動員的大舞台上，拿下各場比賽的勝利，也相信台灣一定能在這波「戰疫」中團結合作，取得最後勝利，「一切順利之後，非常歡迎前來接待城市和日本各地遊玩。」

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影片還可見到來自愛媛縣、靜岡縣及香川縣高松市等接待城市的學生們，以日語及中文熱情地替台灣選手加油打氣。來自岩手縣的代表更提及，2011年東日本大地震時，當地收到了台灣莫大的援助，迄今經過10年也逐漸復甦，「謝謝台灣，台灣加油」。

日台交流協會也在臉書發文寫道，台灣連日發威刷新歷史紀錄，與獎牌擦肩而過的選手也展現出風度，畫下美好句點，讓人感動。接下來還有很多項目，「日本台灣，繼續一起拚啊！」

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