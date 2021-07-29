東奧前線》歷史新頁！李洋／王齊麟擊敗地主組合 晉羽球男雙4強

李洋／王齊麟晉級男雙4強。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／東京報導〕「黃金男雙」李洋／王齊麟今天在東京奧運男雙8強賽，以21：16、21：19擊敗日本組合渡邊勇大／遠藤大由，成為台灣羽壇首組叩關奧運最終4強的好手，明日將和世界排名第2的印尼組合阿赫桑（Mohammad Ahsan）／塞帝亞萬（Hendra Setiawan），爭取金牌戰入場券。

李洋／王齊麟在2019年合拍，僅在該年的中國公開賽遭遇渡邊勇大／遠藤大由，當時麟洋配吞敗，如今李洋／王齊麟已絕處逢生，重新站上奧運8強舞台，就想再拚成為台灣史上第1組晉級奧運羽球4強的人馬。

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李洋／王齊麟挾小組賽最終戰3局力退世界排名第1印尼組合吉德翁（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）氣勢，今日面對地主，首局雖一度落後，再來就站上領先位置，最多也領先5分，即使後來渡邊勇大／遠藤大由試圖追上，台灣黃金男雙還是以5：1攻勢成功先馳得點。

李洋／王齊麟第2局前段雖有落後，但很快就迎頭趕上，即使對手緊追不捨，但麟洋配還是有穩住陣腳，漂亮收下這難得的勝利。

台灣羽球1996年亞特蘭大奧運首次參賽以來，有男單周天成、謝裕興、女單黃嘉琪、鄭韶婕、戴資穎、女雙簡毓瑾／程文欣、男雙李勝木／方介民、李洋／王齊麟等打入8強，如今麟洋配完成晉級4強之目標，締造台灣羽球歷史新頁。

李洋／王齊麟明日在4強和阿赫桑／塞帝亞萬，爭取金牌戰入場券，兩組人馬過去對戰10次，麟洋配雖然只拿4勝，但今年1月在泰國兩場公開賽都有交鋒紀錄，皆由台灣組合獲勝。

李洋／王齊麟擊敗地主組合，晉級男雙4強締造台灣歷史新頁。（特派記者林正堃攝）

李洋／王齊麟晉級男雙4強。（特派記者林正堃攝）

李洋／王齊麟晉級男雙4強。（特派記者林正堃攝）

李洋／王齊麟晉級男雙4強。（特派記者林正堃攝）

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