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東奧》連飆「歧視同性戀」字眼！ 義大利網球好手急滅火致歉

2021/07/29 12:07

義大利網球好手佛格尼尼。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕義大利網球好手佛格尼尼（Fabio Fognini）昨不敵俄羅斯悍將梅德維夫（Daniil Medvedev），無緣東奧男單8強，比賽中佛格尼尼因不滿自己表現，宣洩情緒時爆出「歧視同性戀」字眼，今日他也為此道歉。

昨雙方前2盤戰成1：1平手，決勝盤首局佛格尼尼因不滿自己一次回球掛網，轉身連罵「frocio」這個字，這在義大利語中是具有恐同意味的歧視性字眼，雖然並非針對任何人，但仍引起不少批評。

佛格尼尼今在IG的限時動態中，也為昨天的不當言論致歉，佛格尼尼表示，自己被極端炎熱的天氣影響了「他的頭腦」，才脫口出這種非常愚蠢的表達方式。

佛格尼尼說道：「我無意冒犯任何人，我支持同性戀社群，我為自己的胡說八道致歉。」整篇道歉文的背景，他也選用彩虹顏色。

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