東奧》連飆「歧視同性戀」字眼！ 義大利網球好手急滅火致歉

〔體育中心/綜合報導〕義大利網球好手佛格尼尼(Fabio Fognini)昨不敵俄羅斯悍將梅德維夫(Daniil Medvedev),無緣東奧男單8強,比賽中佛格尼尼因不滿自己表現,宣洩情緒時爆出「歧視同性戀」字眼,今日他也為此道歉。

昨雙方前2盤戰成1:1平手,決勝盤首局佛格尼尼因不滿自己一次回球掛網,轉身連罵「frocio」這個字,這在義大利語中是具有恐同意味的歧視性字眼,雖然並非針對任何人,但仍引起不少批評。

佛格尼尼今在IG的限時動態中,也為昨天的不當言論致歉,佛格尼尼表示,自己被極端炎熱的天氣影響了「他的頭腦」,才脫口出這種非常愚蠢的表達方式。

佛格尼尼說道:「我無意冒犯任何人,我支持同性戀社群,我為自己的胡說八道致歉。」整篇道歉文的背景,他也選用彩虹顏色。

Fabio Fognini, who used homophobic slurs during his loss at the #Olympics, blamed it on the heat in this Instagram story post. pic.twitter.com/rKn1SrS7cy