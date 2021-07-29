東奧網球》酷暑難耐！今起網球賽事延至下午3點開打

世界排名第2的網球好手梅德維夫28日出賽，一度熱到出現中暑跡象。（美聯社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運網球賽事日前皆從當地時間上午11時開打，但正中午的濕熱氣候引發包括世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）等人的不滿聲浪，相繼要求將比賽改至傍晚進行，大會現宣布29日起的賽事將延至下午3時舉行。

根據《NHK》報導，東奧網球賽事於有明網球森林公園舉行，但當地連日突破攝氏30度的高溫加上高濕度，讓各國選手痛苦難耐，紛紛要求延後比賽時間，避開酷熱天氣。

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對此，經國際網球總會與國際奧林匹克委員會（IOC）及東奧組委會協商後宣布，因考量選手身體狀況，原定上午開打的比賽將統一延至下午3時後進行。

報導指出，世界排名第2的網球好手梅德維夫（Daniil Medvedev）28日上午11時出戰義大利佛格尼尼（Fabio Fognini），不料他在比賽中一度出現中暑跡象，甚至打到覺得眼前一片黑暗、快要窒息。此外，當天下午1時許出賽的西班牙選手巴多莎（Paula Badosa），也在比賽進行45分鐘後因身體不適宣告棄權。

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