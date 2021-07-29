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體育 2020東京奧運 台灣隊風雲

東奧羽球》謝承均點出力退世界第1關鍵 黃金男雙讚：厲害！

2021/07/29 13:01

圖為王齊麟（左）、陳宏麟（中）、李洋（右）。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣「黃金男雙」李洋、王齊麟27日於東奧男子雙打小組賽第3戰，力退世界排名第1的印尼組合，晉級8強。本土劇一哥謝承均粉專「謝承均Angus Hsieh」昨發文，表示看到坐鎮場邊的靈魂人物是「哈利波特」教練陳宏麟，「就有一份心安的感覺」。臉書粉專「李洋/Lee Yang」、「王齊麟/Wang Chi Lin」也在底下留言，「仔哥為我們說出心裡話了」、「仔哥厲害，連教練席上都注意到了」。

謝承均表示，恭喜黃金組合完成艱難任務，擊退世界冠軍，一掃前兩天敗陣印度的陰霾，並稱特地早起守在電視機前加油，「果然他們的表現不負眾望，這場比賽也真的是太緊張、刺激了」。

謝承均自爆「我的羽毛球技很爛」，但知道選手和教練就像藝人與經紀人，選手的表現除了自己本身的努力，一定需要團隊支援，「麟洋組合一直以來都是三人行，除了齊麟和李洋外還有一位重要的推手-宏麟教練」，昨天看到教練坐鎮場邊，就有心安的感覺。

謝承均說，前兩天看球就很好奇，為何在關鍵的球賽教練椅上卻是不同人，詢問友人得知，原來是教練名額有限，雖然他不太了解體育政策，但至少明白團隊合作、默契，是成就選手重要因素。

謝承均直言，「昨天看到『哈利波特』教練回歸到教練席上就有好預感，果然~」，同時再度恭喜「三人行」，「這場勝利真的太令人感動了！我愛你們，大家都超愛你們」。

李洋也在底下留言，「哈利波特果然有魔法！一來坐鎮就不同凡響！」並稱仔哥替他們說出心裡話，團隊真的很重要，很遺憾防護員無法隨行，「宏麟教練也因為教練證名額」，到第3天終於能坐上教練席為我們指導了」。

王齊麟則回應，「仔哥厲害，連教練席上都注意到了」，這次奧運因名額限制，防護員也沒辦法隨行，「對我們來說，宏麟學長是最瞭解我們的人，前兩天不能在教練席坐鎮，心裡確實有點不紮實的感覺，而防護員是最瞭解我們身體狀況的人，不能同行我們也很無奈」，他們明白場上當然是要靠自己，不過團隊絕對是加分重要關鍵因素，「這場有宏麟學長在，在當下的戰術指導確實發揮了強大的效應」。

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