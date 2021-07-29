東奧》中華電信奧運轉播掛點 網崩潰罵翻：付錢看卻這品質？

近日東京奧運賽事持續進行，許多台灣民眾都透過網路觀看賽事，但今上午卻發生中華電信MOD、Hami Video全掛點的情況，讓崩潰的網友頻頻上網留言抱怨。（圖擷自Hami Video）

〔即時新聞／綜合報導〕近日東京奧運賽事持續進行，許多台灣民眾都透過網路觀看賽事，但今上午卻發生中華電信MOD、Hami Video全掛點的情況，讓崩潰的網友頻頻上網留言抱怨。據網友指出，目前連線雖已修復，但仍不時會出現卡頓的情況，直呼付了錢給的品質卻很爛。

綜合媒體及網路消息，近日許多民眾都透過網路觀看奧運賽事，支持我國的參賽選手，但今上午10點多陸續有網友表示，包含中華電信MOD、以及其旗下的Hami Video都掛點，導致想看奧運賽事的民眾怨氣滿點，也有部分網友湧入取得台灣全賽事總代理的愛爾達電視的粉專留言抱怨。

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雖然後續連線已恢復正常，但仍有網友表示不時仍會出現畫面卡頓的情況，這也讓網友紛紛留言抱怨「都把早上時段空下來要看射箭，要幫我們中華隊加油，結果打開變成這樣」、「有hamivideo工程師椅子撞到機台的八卦嗎」、「網頁版不給改畫質，app版也會自動導到網頁版」、「付費了卻不能看」、「到現在都還在當機中，崩潰」，而除了體育館的賽事外，也有用戶表示「還影響到影視館的用戶不能看」、「影視館不能看比較怒」等。

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