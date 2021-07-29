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體育 2020東京奧運 台灣隊風雲

東奧體操》唐嘉鴻男子全能第7名 小學老師：感動到眼淚快掉下來

2021/07/29 12:55

「亞洲貓王」唐嘉鴻，在東奧男子個人全能比賽拿到第7名。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕台灣體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻，在東奧男子個人全能比賽拿到第7名，創下我國奧運體操最佳成績，他小時候為了學體操，從台北搬到宜蘭加入公正國小體操隊，小學導師林佳君昨晚看到他的精彩表現，直說感動到眼淚快掉下來。

2005年上映的「翻滾吧！男孩」紀錄片，呈現宜蘭縣公正國小體操選手甘苦談，唐嘉鴻看過後大受感動，毅然轉到公正就讀，接受教練林育信的培訓，與「鞍馬王子」李智凱成為同門師兄弟。

唐嘉鴻昨晚上場比賽時，小學導師林佳君及同學，守在電視機前加油打氣，當他取得男子個人全能第7名，眾人報以熱烈掌聲，對此引以為榮。

談到對唐嘉鴻的印象，林佳君今天受訪時說，他是個品學兼優的好學生，待人處事非常有禮貌，每天上午上完課，下午1點轉往體操館訓練，一直練到晚間7點，那段期間，唐媽媽也搬到宜蘭，照顧兒子的生活起居。

林佳君說，唐嘉鴻在奧運上表現，是多年來練習的成果，自己看到眼淚快掉下來，鼓勵他3年後捲土重來，巴梨奧運見。

唐嘉鴻小學導師林佳君昨晚看到他的精彩表現，直說感動到眼淚快掉下來。（圖由讀者提供）

唐嘉鴻小學時加入宜蘭公正國小體操隊接受嚴格訓練。（圖由林佳君提供）

唐嘉鴻就讀小學時就得過不少體操獎牌。（圖由林佳君提供）

小學時期的靦腆笑容。（圖由林佳君提供）

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