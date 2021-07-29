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體育 2020東京奧運 台灣隊風雲

東奧前線》我們不是來參賽的！李洋／王齊麟「從地獄爬出」寫歷史

2021/07/29 13:36

李洋／王齊麟成功晉級4強。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／東京報導〕「黃金男雙」李洋／王齊麟今天在東京奧運男雙8強賽，以21：16、21：19擊敗日本組合渡邊勇大／遠藤大由，成為台灣羽壇首組叩關奧運最終4強的好手，明日將和世界排名第2的印尼組合阿赫桑（Mohammad Ahsan）／塞帝亞萬（Hendra Setiawan），爭取金牌戰入場券。

李洋／王齊麟首戰激戰3局不敵印度組合蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）／謝提（Chirag Shetty）。首戰輸球後，王齊麟心情十分低落，不僅現場採訪幾乎講不出話來，回到飯店甚至還放聲大哭，他表示，「其實我已經忘記我上次輸球哭是什麼時候了？」

李洋透露，當時覺得想晉級8強應該無望，但壓力反而釋放，就抱持著享受舞台的心情面對小組賽，也意外收到效果。

李洋／王齊麟在小組賽最後一場力退世界排名第1印尼組合吉德翁（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo），逆勢取得8強門票，如今又攜手締造歷史，他們就像從從地獄爬出，也證明這次來東京奧運不是來觀光、參賽，目標是讓大家看見他們的進步。

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