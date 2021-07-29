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體育 2020東京奧運 台灣隊風雲

東奧前線》4強遇印尼「大賽魔王」 李洋／王齊麟準備放手一搏

2021/07/29 13:41

李洋／王齊麟。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／東京報導〕「黃金男雙」李洋／王齊麟今天在東京奧運男雙8強賽，以21：16、21：19擊敗日本組合渡邊勇大／遠藤大由，成為台灣羽壇首組叩關奧運最終4強的好手，明日將和世界排名第2的印尼組合阿赫桑（Mohammad Ahsan）／塞帝亞萬（Hendra Setiawan），爭取金牌戰入場券。

當世界排名第1印尼組合吉德翁（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）今日爆冷出局，阿赫桑／塞帝亞萬成為印尼男雙爭金唯一希望，今日他們3局力退日本組合嘉村健士／園田啟悟，成功晉級4強，而塞帝亞萬更是2008年北京奧運男雙金牌。

33歲阿赫桑、36歲塞帝亞萬2012年開始合拍，在2013、2015及2019年三度在世錦賽稱王，被視為專打大賽的魔王組合，如今兩人勇闖4強將遇上李洋／王齊麟，李洋同樣認為阿赫桑、塞帝亞萬就是魔王級對手，尤其今日雖然8強打3局才勝出，但他們在決勝局僅讓日本組合拿到9分，可見兩人相當可怕。

李洋／王齊麟、阿赫桑／塞帝亞萬過去對戰10次，麟洋配雖然只拿4勝，但今年1月在泰國兩場公開賽都有交鋒紀錄，皆由台灣組合獲勝，如今將在運動員最高殿堂奧運再戰，台灣黃金男雙矢志放手一搏。

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