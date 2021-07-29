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東奧》「麟洋配」晉4強 楊鎮浯率金門父老觀戰雀躍喊：「爽啦」

2021/07/29 14:00

李洋／王齊麟今天在東京奧運男雙8強賽，以21：16、21：19擊敗日本組合渡邊勇大／遠藤大由。（特派記者林岳甫攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕東京奧運台灣隊羽球男雙組合李洋、王齊麟今天再下一城，直落二拍落對手日本隊，晉級前四強，消息傳回李洋家鄉金門金寧鄉古寧頭，讓包括至現場觀戰的縣長楊鎮浯等父老，都一起為他開心，楊鎮浯興奮地帶領鄉親高喊「爽啦」，並向李洋父親電話致賀，盼李洋「拿金牌回來配高粱酒」。

楊鎮浯繼日前只能撥空緊盯手機觀戰，今天專程前往古寧頭活動中心，透過大螢幕與縣議員李養生、金寧鄉長楊忠俊，還有李洋的伯父李開陣及在地鄉老，隔海為李洋加油。

楊鎮浯對著一同觀戰，為李洋加油的鄉親說，看到李洋在比賽過程中，能無畏剛開始的劣勢，雖起起伏伏仍能臨危不亂，漸入佳境，終能取得勝利，是發揮金門精神最好的表現；整場緊盯大螢幕觀戰的楊鎮浯，等到勝利的結果出爐，興奮的從椅子上站起來，並帶著鄉親高喊：「爽啦」！

看到「麟洋配」擊敗對手，金門楊鎮浯第一時間開心地雀躍高喊：「爽啦」（記者吳正庭攝）

楊鎮浯說，李洋不僅球技好，個性也好，不會因為有傲人的運動成績就顯出驕氣，對人相當客氣，而且兩年前返鄉時，還以個人運動獎金成立基金盼作為優秀運動選手的培訓獎勵金。楊鎮浯隨後以手機向人在台北的李洋爸爸李峻淯道賀，盼李洋再接再厲，「拿金牌回來配金門高粱酒」。

李洋、王齊麟晉級前四強，金門縣長楊鎮浯打電話向李洋父親李峻淯致賀，盼李洋繼續加油，「拿金牌回來配高粱酒」。（金門縣政府提供）

目前擔任古寧村長的李開陣說，很開心李洋能有此好成績，希望他能再接再厲。

「麟洋配」直落二打敗對手，李氏子弟、縣商會理事長李有忠當場宣布，李洋、王齊麟贏球，不但挺進東京奧運男雙4強，也是台灣隊第一支突破8強的組合，非常難得。

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