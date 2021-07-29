東奧》曾有體操背景 謝長廷看橋本戰肖若騰「60年觀賽最精彩一場」

本身具有體操背景的謝長廷分析日本體操選手橋本大輝與中國體操選手肖若騰的金牌戰，直讚這是他看過最精彩的一場競技。圖為橋本大輝。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕我駐日代表謝長廷今日持續關注台灣國手在東京奧運賽事表現，稍早分享羽球男子雙打項目李洋、王齊麟晉四強，與拳擊黃筱雯首戰壓倒性獲勝晉8強共2則捷報，也分享賽場之下的運動員側寫。值得留意的是，本身具有體操背景的謝長廷也對日本體操選手橋本大輝對中國體操選手肖若騰的金牌戰進行詳細分析，直讚這是他看過最精彩的一場競技。

奧運賽程進入中段，謝長廷除分享捷報，也分享我國運動員狀況，公布醫師團隊評估，「全員健康沒有問題」，我「桌球教父」莊智淵還可以在團體賽裡出賽，而昨日體操選手李智凱意外摔下鞍馬，讓國人揪心不已，所幸無礙，莊智淵本人也證實8月1日能出賽；對此，謝長廷則讚李智凱鞍馬技術水準高，祈願屆時有優秀表現。

請繼續往下閱讀...

謝長廷分析我國選手在體操全能冠軍決賽表現，表示李智凱、唐嘉鴻兩位選手雖無緣奪牌，但唐嘉鴻拿下第七，算我國參加奧運以來最好成績；至於全球關注的橋本對肖若騰的金牌戰，謝長廷也做出詳細分析。

他表示，日本與中國各有兩人參賽，到最後一項單槓時，肖若騰已經排名第一，橋本則從第一掉到第三，肖若騰當時表現堪稱完美，但他「結束落地後非常興奮，竟忘了依規定向裁判併腿致意，忙著揮手向歡呼的人致意，代表團也拿出國旗準備大大慶賀，最後卻發現被扣0.3分」，得分14.066，「但總成績仍高達88.065分高居第一」。

當時，「全埸就剩下橋本還是未演出」，滿分是15，而目標分數是14.58，唯有超越這個門檻才能超越第一名，「滿分是15分，換算成100，14.58是97.2分，可知是超艱難的任」。謝長廷強調，當時橋本在單槓上加入不少高難度動作，過程0失誤，依規加分，「最後獲得14.933高分，總成績88.465分，領先中國0.4分戲劇性大逆轉而奪金牌」。

中國五星旗這下被日本太陽旗頂替，「為此，中國隊有向大會抗議，大會沒有接受，也許是再加0.3分也是銀牌，中國隊最後低調處理，此事沒有擴大」；勝負已定，而選手們的傑出表現令謝長廷驚豔，直呼這是他看體操比賽的經歷60年中最精彩的一場，「過程充滿戲劇化」。

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法