東奧桌球》為小林同學加油！家鄉村民攜家帶眷看大螢幕喝采抗樊振東

我國桌球好手林昀儒的家鄉、員山鄉同樂村民在縣府的幫助下，與廣濟宮搭棚架，攜家帶眷出來為林昀儒加油、喝采。（記者林敬倫攝）

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕我國桌球好手林昀儒今天將在東京奧運，出戰桌球男單準決賽，面對世界排名第1的中國籍選手樊振東；林昀儒的家鄉、員山鄉同樂村民在縣府的幫助下，與廣濟宮搭棚架，攜家帶眷出來為林昀儒加油、喝采。

每當林昀儒領先樊振東3分，家鄉民眾就會高聲喝采，還有小朋友打鼓激勵士氣，現場氣氛相當熱烈，村民們緊盯螢幕，希望能有好結果。

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不過，林昀儒的家人相當低調，並未到現場加油，同樂村長張正昌說，林昀儒是在員山鄉同樂村出身，家人平實低調，但昀儒的奶奶陳淑良，平常對社區事務很熱心，還會捐款，所以村民們都感念在心，紛紛出來為昀儒打氣。

我國桌球好手林昀儒的家鄉、員山鄉同樂村民在縣府的幫助下，與廣濟宮搭棚架，攜家帶眷出來為林昀儒加油、喝采。（記者林敬倫攝）

我國桌球好手林昀儒的家鄉、員山鄉同樂村民在縣府的幫助下，與廣濟宮搭棚架，攜家帶眷出來為林昀儒加油、喝采。（記者林敬倫攝）

我國桌球好手林昀儒的家鄉、員山鄉同樂村民在縣府的幫助下，與廣濟宮搭棚架，攜家帶眷出來為林昀儒加油、喝采。（記者林敬倫攝）

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