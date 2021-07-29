東奧》日馬拉松名將拋震撼彈！ 大迫傑奧運宣布比完就退役

日本長跑名將大迫傑今拋出震撼彈宣布將於東奧馬拉松賽事結束後退役。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕以長距離賽事見長的日本馬拉松選手大迫傑，在2020年靠著以「敗部復活」方式爭取到東奧出賽資格，外界關注他驚人韌性能否在東奧跑出佳績，沒想到今他卻拋出震撼彈，宣布8月8日跑完奧運馬拉松比賽後就要高掛球鞋退休。

今年30歲的大迫傑，是日本首位跨過2小時6分門檻、達到2小時5分多鐘的馬拉松王牌選手。大迫傑2016年出賽里約奧運田徑1萬公尺與5000公尺賽事；2017年參加美國波士頓馬拉松賽，這是他首度挑戰馬拉松，就獲得第3名，同年也在福岡馬拉松獲第3名。

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2019年9月舉行的東京奧運馬拉松國手選拔賽中，大迫傑落在中村匠吾、服部勇馬之後，屈居第3，原本無法取得參賽資格；不過，他並沒有放棄，2020年3月，在東京馬拉松展現驚人韌性，以2小時5分29秒打破自己保持的2小時5分50秒日本紀錄（今年2月遭鈴木健吾改寫），得以順利「敗部復活」，取得東奧門票。

而東京奧運男子馬拉松賽將於8月8日上午7時從北海道札幌市的札幌大通公園出發。

「我身為田徑選手、馬拉松跑者的終點，就決定就在8月8日！」大迫傑今在自己的YouTube頻道上傳影片，並在片中宣布自己在本屆奧運的馬拉松賽事後就將要退休，也表明了自己要在最終戰拚出成績的態度。

「為了使它（奧運）成為最好的舞台。我對此注入了100%的精力。不想給拿『還有下一場』的來當作是藉口，所以我把這場比賽定為目標，」大迫傑說道，「既然已經決定這場比賽作為最終戰，那我就可以拿出一切的力量來拚。」

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