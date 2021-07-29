東奧體操》全能創我國最佳紀錄 唐嘉鴻今返國：讓世界看到台灣

唐嘉鴻。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣體操選手「亞洲貓王」唐嘉鴻昨在東京奧運男子體操全能拿下第7名，今和隊友蕭佑然、教練翁士航、鄭焜杰一同返國。雖然沒能在最拿手的單槓闖進決賽，但唐嘉鴻在全能的成績寫下我國體操新頁，他表示，希望讓世界知道，台灣也有這樣的全能選手。

唐嘉鴻昨在男子體操全能決賽以總分84.798獲得第7名，締造台灣最佳紀錄，他表示，在第1場資格賽的時候比較緊張，但決賽時，教練翁士航給了他很多鼓勵，讓他放手一搏，「決賽時非常享受比賽，希望讓世界知道，台灣也有這樣的全能選手。」

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翁士航給予愛徒肯定，他表示，雖然唐嘉鴻沒能在單槓達到預期成績，但全能扳回一城，期盼能用這成績鼓舞國人，未來希望他能從單項開始往上提升，在各項目都達到國際水準。

21歲的蕭佑然這次首度登上奧運舞台，他表示，這次心情非常緊張，表現應該還可以更好，「把這次奧運當成經驗，繼續補足不足之處，下次回到國際舞台，要有更好的成績。」教練鄭焜杰爆料，這次因為閉門比賽，少了觀眾，讓向來人來瘋的蕭佑然少了一些動力，也相信未來他會越來越好。

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