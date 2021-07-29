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東奧前線》可惜！不敵世界球王樊振東 林昀儒明晚7點爭銅牌

2021/07/29 15:28

林昀儒。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／東京報導〕今天東京奧運桌球男單4強賽，世界排名第六的19歲台灣年少天才林昀儒，對決世界排名第一的中國好手樊振東，林昀儒最終以3:4不敵世界球王，台灣時間明天晚上7點將進行銅牌戰。

林昀儒激鬥7局惜敗。（法新社）

第1局林昀儒積極搶攻，一路壓著樊振東打，加上對手回球失誤過多，小林以11:6先搶下首局。次局樊振東及時回神，先取得7:2領先，小林奮力追趕，一度扳成9:9平手，可惜對手連下2分，小林以9:11讓出這局。

第3局雙方你來我往，樊振東以10:7取得局末點，但小林字典裡沒有「放棄」這兩個字，連趕4分反超前，讓世界球王望球興嘆，此後兩大高手過招戰局膠著，戰至12平，樊振東連拿2分，以14:12艱辛取勝。

林昀儒把樊振東嚇出一身冷汗。（法新社）

第4局雙方互有領先，小林12:13落後情況下，靠幾記漂亮攻勢連取3分，以15:13勝出，兩人戰成2:2平手，戰局回到原點。

第5局兩人仍僵持不下，樊振東穩住陣腳，以11:9拿下。第6局林昀儒局末連拿6分追回，把比賽逼入決勝局，可惜樊振東最後仍以11:8帶走勝利。

林昀儒和樊振東過去對戰6次，戰績1勝5敗，僅在2019年T2鑽石聯賽馬來西亞站決賽獲勝，而且那次還是特殊賽制，近4戰都吞敗，加上今天這一敗，對戰1勝6敗，堪稱「大魔王」。

林昀儒。（特派記者羅志朋攝）

林昀儒。（特派記者羅志朋攝）

林昀儒明晚爭銅。（法新社）

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