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東奧籃球》八村壘砍34分無用 東契奇全能表現率斯國收2連勝

2021/07/29 15:21

Z.卓吉奇挹注24分。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕前一場擊敗阿根廷在男籃小組賽開胡的斯洛維尼亞，今在小組賽第2戰碰上地主日本，雖然八村壘飆出全場最高34分，但難擋東契奇（Luka Doncic）、Z.卓吉奇（Zoran Dragic）的全能表現，最終以116：81擊敗日本，小組賽收下2連勝。

身為這次東道主，八村壘今在上半場攻下17分，不過斯洛維尼亞好手東契奇，表現更為全面，幫助球隊在上半場打完取得雙位數領先。

下半場日本展現韌性，第3節嘗試反撲，但決勝節防守崩盤，沒能擋下對手單節36分的攻勢，最終只能眼看對手帶走勝利。

八村壘砍34分無用。（美聯社）

斯洛維尼亞此仗4人得分上雙，前役飆出48分的東契奇，今攻下25分、7籃板、7助攻，表現全面，Z.卓吉奇挹注24分；日本八村壘飆全場最高34分、7籃板、3助攻，渡邊雄太進帳17分、7籃板，但團隊命中率41.6%、罰球命中率55.6%皆不太理想。

今不敵斯洛維尼亞後，日本苦吞2連敗瀕臨淘汰邊緣，下一戰將碰上阿根廷；斯洛維尼亞下一戰則要碰上強敵西班牙，力拚全勝晉級。

東契奇率隊拿下2連勝。（美聯社）

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