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東奧桌球》林昀儒讓中國球王冒冷汗！日球評讚嘆：太狂了

2021/07/29 15:47

林昀儒。（特派記者羅志朋攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕林昀儒今在東京奧運桌球男單4強賽以3：4輸給中國球王樊振東，整場比賽展現的冷靜和韌性，讓日本轉播單位球評讚嘆，「真是一場超棒的比賽！」

日本「東京電視台」今下午現場直播林昀儒和樊振東的4強賽，轉播字卡以「史上最年輕的台灣第一、天才左腕」介紹林昀儒，日本桌球協會強化本部長宮崎義仁擔任球評，他說，「這是一場非常高水準的比賽，彼此技術都很高超。」

林昀儒和樊振東以2：2戰到第4局，該局在平手僵局時，宮崎義仁說，看得出樊振東有點焦急了，林昀儒可能是少數在奧運這個最高舞台中，能跟他打到這種程度的選手，「才19歲，未來10年都會是日本的勁敵。」

林昀儒。（特派記者羅志朋攝）

高潮出現在第6局，林昀儒從5：9連拿6分直接拿下，追成3：3平手。宮崎義仁連聲讚嘆，「太狂了，真的很強，對手是樊振東耶，而且打到現在，林昀儒都沒有著急的感覺。」

林昀儒最終輸掉比賽，宮崎義仁點出台灣天才無可限量未來，「他們打出桌球有趣之處，毫無疑問，林昀儒將是3年後巴黎奧運的桌球金牌候選。」

林昀儒差點扳倒世界球王樊振東。（記者羅志朋攝）

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