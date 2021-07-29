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東奧桌球》小林同學惜敗樊振東 家鄉鄉親看比賽緊張到想叫救護車

2021/07/29 16:12

我國桌球好手林昀儒的家鄉、員山鄉同樂村民在縣府的幫助下，於廣濟宮搭棚架，攜家帶眷出來為林昀儒加油、喝采。（記者林敬倫攝）

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕我國桌球小將林昀儒今天在東京奧運，出戰桌球男單準決賽，面對世界排名第1的中國籍選手樊振東，可惜最後以1局之差敗北；林昀儒的家鄉、員山鄉同樂村民約100人，在縣府的幫助下，於廣濟宮搭棚架，攜家帶眷出來為林昀儒加油、喝采；有民眾說，比賽真的很精彩，緊張到想叫救護車。

每當林昀儒領先樊振東3分，家鄉民眾就會高聲喝采，還有小朋友打鼓激勵士氣，現場氣氛相當熱烈，村民們緊盯螢幕，希望能有好結果，宜蘭縣長林姿妙也請半天假，到現場為林昀儒加油打氣。

不過，林昀儒的家人相當低調，並未到現場加油，同樂村長張正昌說，林昀儒是在員山鄉同樂村出身，家人平實低調，但昀儒的奶奶陳淑良，平常對社區事務很熱心，還會捐款，所以村民們都感念在心，紛紛出來為昀儒打氣。

比賽過程相當精彩，林昀儒與樊振東彼此間有來有往，過程不斷平手相當緊張，有村民大呼，實在太刺激了，緊張到都怕心臟停了，想叫救護車；可惜，林昀儒最終仍以1局之差敗北，明天要再拚銅牌，到場鄉親也為林昀儒繼續打氣，盼能維持好表現，為我國奧運再添獎牌。

我國桌球好手林昀儒的家鄉、員山鄉同樂村民在縣府的幫助下，於廣濟宮搭棚架，攜家帶眷出來為林昀儒加油、喝采。（記者林敬倫攝）

我國桌球好手林昀儒的家鄉、員山鄉同樂村民在縣府的幫助下，於廣濟宮搭棚架，攜家帶眷出來為林昀儒加油、喝采。（記者林敬倫攝）

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