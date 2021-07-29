晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

全國奧運熱！議員批新北無視運動選手 遲遲未開放場地提供練習

2021/07/29 16:29

戴瑋珊表示，新北市的運動選手都受到場館封閉影響，長達2個月時間無法練習。（截取自新北市議會）

〔記者邱書昱／新北報導〕全國奧運熱！新北市民進黨籍議員戴瑋珊今天質詢時提出，境內的運動選手都受到場館封閉影響，長達2個月時間無法練習，但是台北市已經開放選手能夠訓練，有1800多位能受惠，對此，新北市教育局長張明文表示，針對準備出賽的全運會選手會先優先開放。

戴瑋珊表示，奪下銅牌的舉重國手陳玟卉媽媽，也和市長喊話不要到選手奪牌後才關心，以當前的狀況，現在新北封閉許多場館，就連校隊、運動選手都不能練習，沒有規劃開放的標準。

戴瑋珊也說，反觀台北市，目前已經開放1800多名選手能夠使用場館，且有規劃只要學校召開防疫小組會議，老師、教練快篩就能訓練，然而新北卻沒有任何規劃。

對於運動選手的資源挹注，新北市長侯友宜強調，會引進更多企業贊助，也許中央地方有不足，都會虛心檢討，照顧好選手，至於運動選手開放體育場管也會進行滾動式檢討。

張明文補充，對於準備出賽今年10月全國運動會的選手，會以專案方式，在落實防疫下進行開放場館；校隊的部分會依照學校需求，一步一步來進行。

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。