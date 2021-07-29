全國奧運熱！議員批新北無視運動選手 遲遲未開放場地提供練習

戴瑋珊表示，新北市的運動選手都受到場館封閉影響，長達2個月時間無法練習。（截取自新北市議會）

〔記者邱書昱／新北報導〕全國奧運熱！新北市民進黨籍議員戴瑋珊今天質詢時提出，境內的運動選手都受到場館封閉影響，長達2個月時間無法練習，但是台北市已經開放選手能夠訓練，有1800多位能受惠，對此，新北市教育局長張明文表示，針對準備出賽的全運會選手會先優先開放。

戴瑋珊表示，奪下銅牌的舉重國手陳玟卉媽媽，也和市長喊話不要到選手奪牌後才關心，以當前的狀況，現在新北封閉許多場館，就連校隊、運動選手都不能練習，沒有規劃開放的標準。

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戴瑋珊也說，反觀台北市，目前已經開放1800多名選手能夠使用場館，且有規劃只要學校召開防疫小組會議，老師、教練快篩就能訓練，然而新北卻沒有任何規劃。

對於運動選手的資源挹注，新北市長侯友宜強調，會引進更多企業贊助，也許中央地方有不足，都會虛心檢討，照顧好選手，至於運動選手開放體育場管也會進行滾動式檢討。

張明文補充，對於準備出賽今年10月全國運動會的選手，會以專案方式，在落實防疫下進行開放場館；校隊的部分會依照學校需求，一步一步來進行。

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