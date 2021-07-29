奪牌選手獎金怎麼領？ 朱木炎親曝當年選擇直呼「超後悔」！

朱木炎當年在雅典奧運拿下金牌，一戰成名，進帳1200萬國光獎金。（資料照，記者林正堃攝）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣19歲跆拳道女將羅嘉翎25日在東奧女子57公斤級拿下銅牌，進帳國光獎金500萬，當時她得知這個消息後，還可愛地驚呼：「我不知道有這麼多！」對此，奧運前輩、「台灣戰神」朱木炎近日上知名作家吳淡如的Podcast節目受訪，坦言自己因為沒有正確理財觀念，自己相當後悔當年一次領完國光獎金。

朱木炎（左）上吳淡如（中）的Podcast節目受訪。右為朱木炎妻子。（圖翻攝自吳淡如臉書）

被封為「台灣戰神」的朱木炎，2004年在雅典奧運以華麗的「連環快踢」奪得金牌，進帳1200萬國光獎金；2008年北京奧運，朱木炎再拿下銅牌，進帳500萬元。知名作家吳淡如今天（29日）於臉書分享近日朱木炎上其Podcast節目的談話內容，以及用自身經驗建議奪牌選手如何領國光獎金。

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朱木炎透露，當年金牌的1200萬獎金，自己是按月領，每個月固定有7.5萬，對於當時年僅22、23歲的他，算是相當優渥；至於銅牌的500萬獎金，他則是選擇一次領完，但後來發現自己沒有理財觀念的朱木炎，很快就將500萬元花光，當時若一樣選擇月領，每月固定有2.5萬元，過程中還可以慢慢培養理財能力，坦言現在想起來相當後悔。

身為過來人的朱木炎，個人建議奪牌選手可以選擇以月領的方式領獎金，否則要是像他一樣沒有理財觀念，錢很快就會「不見」。不過他也表示，自己拿金牌得到的1200萬雖選擇月領，看起來穩定，但也容易讓自己安於舒適圈，少了衝勁。朱木炎謙虛表示，自己還好很幸運，受到國家和學校重視，讓他在學校擁有教職培育下一代。

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