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東奧前線》最後兩局「非常難受」 世界球王樊振東盛讚林昀儒

2021/07/29 16:24

世界球王樊振東盛讚林昀儒。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／東京報導〕台灣19歲年少天才林昀儒，今天在桌球男單4強賽對決世界排名第一的中國球王樊振東，兩人鏖戰7局、85分鐘，最終世界球王才以4:3驚險勝出，艱辛拿到明天晚上金牌戰門票。

「林昀儒這幾年進步、成長非常大。」樊振東說，這場比賽兩人都發揮得非常好，最後很驚險、辛苦地拿下比賽，對自己來說能夠想到，因為對方的確有這樣的實力和能力。

此役第6局樊振東取得9:5領先，結果被林昀儒連拿6分丟失該局，第7局開局樊振東以1:3落後，最後才以11:8逆轉拿下決勝局。

談到最後這兩局，樊振東說，心情肯定非常緊張、膠著，對於自己來說，最後能頂住壓力逆轉勝，仍肯定自己，他坦言，「當時還是非常難受。」

樊振東實力和名氣都在林昀儒之上，打起來壓力很大嗎?他指出，比賽勝負對大家來說是一樣的，不管處於上風或下風，這都是外界評價，真正比賽不會考慮這些，在場上就是全力以赴投入。

外界認為，第7局樊振東打法有做改變，樊振東解釋其實沒有，打了6局，大家互相了解，就看誰能堅決出手，然後，更堅定地相信自己，覺得自己做得還不錯。

打出一場史詩級戰役，樊振東認為，可能在奧運這個大舞台，更容易讓大家去釋放，把所有能力、潛力發揮出來，林昀儒發揮這樣，確實在這幾年進步、成長很明顯。

樊振東也盛讚林昀儒，前3板打法很有特點，對打起來有壓力，相持球林昀儒發揮得很好，正反手銜接、質量都達到很高的水準。

林昀儒。（特派記者羅志朋攝）

林昀儒。（特派記者羅志朋攝）

林昀儒。（特派記者羅志朋攝）

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