逼得世界球王手抖！林昀儒維基百科被加註「無敵可愛！」

台灣19歲天才桌球國手林昀儒，今天在桌球男單4強賽對決世界排名第一的中國球王樊振東，更逼得樊振東應戰時頻頻手抖，林昀儒的出色表現也讓樊振東盛讚。（記者林正堃攝）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣19歲天才桌球國手林昀儒，今天在桌球男單4強賽對決世界排名第一的中國球王樊振東，更逼得樊振東應戰時頻頻手抖，林昀儒的出色表現也讓樊振東盛讚。就有網友發現，「維基百科」（Wikipedia）上關於林昀儒的介紹，被增加了一條「超級無敵可愛！！！」。

「維基百科」（Wikipedia）上關於林昀儒的介紹，被增加了一條「超級無敵可愛！！！」。（圖取自維基百科網站）

時事粉專「林謅罵律師」今日在臉書發文指出，林昀儒在維基百科上，介紹導言的最末段被補充了一句「而且很可愛」。對此，「林謅罵律師」笑喊，「最後一句話是誰偷加的！太老實！」。

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「維基百科」（Wikipedia）上關於林昀儒的介紹，一度又被改成「成為台灣新一代少年少女阿公阿嬤級殺手」。（圖取自維基百科網站）

對此，網友也回報，「現在更新成『超級超級無敵可愛』」，一度又被改成「成為台灣新一代少年少女阿公阿嬤級殺手」、「小林超可愛！幫忙加這句的人也可愛！」、「我會直接加配偶欄吧」，另外，林昀儒的暱稱還被加註「全台乖孫」；但目前關於可愛的俏皮敘述皆已被刪除，讓網友嘆氣，「好煩，誰刪了那一句」。

主張知識由全民建立，不該被壟斷在少數人手上的維基百科，自許為「人人可編輯的自由百科全書」，也意外成了網友們的告白平台，網友也笑喊，「不要玩維基百科」、「拿wiki告白是怎樣」。

另外，「國語日報漫畫版」也在臉書釋出當時小六的林昀儒在2012國語日報盃，勇奪金牌的靚照，也讓大批網友直呼「好可愛唷」、「這麼寶貴的照片」、「只有小林同學能超越小林同學 可可愛愛ㄉ心臟爆擊」。

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