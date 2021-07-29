東奧》林昀儒戰樊振東7局惜敗 中網一身冷汗：嚇到關電視

台灣19歲桌球天才林昀儒今（29）日在桌球男單4強賽對上世界排名第一的中國球王樊振東，激戰7局才分出勝負。（特派記者羅志朋攝）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣19歲桌球天才林昀儒今（29）日在桌球男單4強賽對上世界排名第一的中國球王樊振東，激戰7局才分出勝負，讓王樊振金牌戰門票拿得格外艱辛，也把中國網友嚇出一身冷汗，紛紛表示「嚇到不敢看直播」、「還以為要輸了」。

這場激烈的賽事，也讓中國球迷看得膽戰心驚。（擷取自微博）

林昀儒今日與樊振東鏖戰7局，歷時85分鐘。林昀儒首局率先取勝，次局、第三局都由樊振東拿下。在第三局，樊振東以10:7取得局末點後，反被林昀儒連下4分，最後激戰到12平，樊振東連拿2分才取下勝利；在第四局中，林昀儒在12:13落後情況下逆轉比數，連得三分以15:13逆轉勝，第六局中，林昀儒更是在5:9落後情況下，連拿6分再度逆轉，扣人心弦的賽況也讓觀眾看得如癡如醉。可惜最後戰成3比3平手後，最後一局樊振東還是以11:8帶走勝利。

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這場激烈的賽事，也讓中國球迷看得膽戰心驚。賽後，中國網友紛紛在微博表示「3:3的時候我立馬關了直播」、「驚心動魄的一場比賽！！手心都出汗了」、「嚇到把電視關了」、「小小林厲害啊」、「我的天哪」、「絕高水平的比賽」、「對手很強啊」。

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