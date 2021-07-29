晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

東奧》林昀儒戰樊振東7局惜敗 中網一身冷汗：嚇到關電視

2021/07/29 17:38

台灣19歲桌球天才林昀儒今（29）日在桌球男單4強賽對上世界排名第一的中國球王樊振東，激戰7局才分出勝負。（特派記者羅志朋攝）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣19歲桌球天才林昀儒今（29）日在桌球男單4強賽對上世界排名第一的中國球王樊振東，激戰7局才分出勝負，讓王樊振金牌戰門票拿得格外艱辛，也把中國網友嚇出一身冷汗，紛紛表示「嚇到不敢看直播」、「還以為要輸了」。

這場激烈的賽事，也讓中國球迷看得膽戰心驚。（擷取自微博）

林昀儒今日與樊振東鏖戰7局，歷時85分鐘。林昀儒首局率先取勝，次局、第三局都由樊振東拿下。在第三局，樊振東以10:7取得局末點後，反被林昀儒連下4分，最後激戰到12平，樊振東連拿2分才取下勝利；在第四局中，林昀儒在12:13落後情況下逆轉比數，連得三分以15:13逆轉勝，第六局中，林昀儒更是在5:9落後情況下，連拿6分再度逆轉，扣人心弦的賽況也讓觀眾看得如癡如醉。可惜最後戰成3比3平手後，最後一局樊振東還是以11:8帶走勝利。

這場激烈的賽事，也讓中國球迷看得膽戰心驚。賽後，中國網友紛紛在微博表示「3:3的時候我立馬關了直播」、「驚心動魄的一場比賽！！手心都出汗了」、「嚇到把電視關了」、「小小林厲害啊」、「我的天哪」、「絕高水平的比賽」、「對手很強啊」。

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。