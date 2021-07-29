東奧桌球》林昀儒精準切入球王弱點！ 賴清德：明天再拚銅牌

林昀儒今在東京奧運桌球男單4強賽，以3：4輸給世界球王、中國選手樊振東。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕我國19歲桌球好手林昀儒今（29日）在東京奧運桌球男單4強賽，以3：4輸給世界球王、中國選手樊振東，但其實此役雙方總得分皆為75分，惜拜讓國人直呼可惜。對此，收看比賽轉播的副總統賴清德也分析林的進攻招式，如反拍直線又快又準、正拍斜線角度犀利、腳步重心的變化等，也請國人為林昀儒明晚的銅牌戰加油。

林昀儒今在桌球男單4強賽對決世界排名第一的中國球王樊振東，兩人鏖戰85分鐘、拚到第7局，最終才讓樊振東驚險勝出、艱辛拿到金牌戰門票；林昀儒明天將對決德國好手奧恰洛夫、單挑銅牌戰。

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「忘記呼吸、挑戰心臟的激戰。小林同學明天再拚銅牌賽！」賴清德在臉書表示，電視機前面的你，是不是也跟著振臂、可惜；林昀儒和中國選手展開激烈的對戰，讓人看得差點忘記呼吸，這是一場訓練大家心臟的比賽，面對世界球王的氣焰，並沒有讓林昀儒有絲毫的退縮，反而打出不同以往的球風。

賴清德也分析林昀儒這場比賽的狀態，「反拍直線又快又準，正拍斜線角度犀利，交錯變換運用，搭配時間差的變奏，腳步重心的變化，再用手術刀般的精準切入球王的弱點」，搭配穩定的防守，看準機會就積極攻擊，把中國選手逼到第七局才分出勝負，「奮戰不懈，雖然惜敗，但是我們已看到昀儒未來無限的可能」。

賴清德說，明天林昀儒代表台灣再拚銅牌戰，小林同學加油！網友也紛紛留言「其實對方有嚇到差一點閃尿了」、「好感動的一場比賽！小林同學心靈素質真的很強大！謝謝小林同學帶給台灣力量！」、「小林同學，是桌球戰神!!!!最高!!」、「真是運動家的精神，奮戰到最後的堅持精神，真的是台灣的勇士」、「今天的比賽都需要備著氧氣瓶，忘記呼吸好多次」。

對於這場史詩級戰役，林昀儒受訪指出，開局打得不錯，不管落後或領先，沒有任何一顆球在放棄的，在落後時完全沒有放棄，相信自己可以贏得比賽，專注在戰術上，只是能佔到一點優勢，自己打法稍微有點保守，「落敗不可能開心，就好好準備明天比賽。」

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