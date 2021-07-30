林昀儒爭銅牌、麟洋配男雙四強戰 今日賽事預告與轉播

林昀儒。（特派記者林正堃攝）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

東京奧運進入第七天的賽程，今天我國桌球小將林昀儒將出戰男子單打的銅牌戰，林昀儒昨日在四強賽強碰世界球王樊振東，兩人實力相當雙方互有攻勢直到第七局小林才敗下陣來，以林昀儒這次東京奧出色的表現來說，今天的銅牌戰有望擊敗對手替中華隊再添獎牌。

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台灣射箭女將林佳恩今天將出戰個人16強賽。林佳恩昨日32強賽首局前3支箭皆為8分箭讓對手先拿下該局積分，之後她努力修正準星，第2局雙方以26：26戰平，雖比賽中陣風不斷，林佳恩還是順利連拿三局成功挺進16強。

中華羽球隊賽事進入白熱化，「世界球后」戴資穎以小組賽三連勝之姿晉級八強，今天她將對上泰國一姊依瑟儂，戴資穎只要贏球將成為台灣首位勇闖奧運女單4強的好手。而台灣「黃金男雙」李洋／王齊麟昨日擊敗日本後殺入四強，今天將對決印尼組合爭取金牌戰的門票。

我國射擊好手吳佳穎和田家榛昨日在25公尺火藥手槍賽事以289、291分暫居第14與第10名。今日兩人將會繼續進行第二輪資格賽，力拼擠進前8名爭取晉級到決賽的資格。請各位觀眾千萬別錯過轉播！一起為我國好手加油打氣!

東京奧運

07：50 田徑預賽 愛爾達體育3台

07：55 羽球女單八強/混雙銅牌戰 愛爾達體育1台

08：25 射箭女子個人16強 愛爾達體育2台、公視三台

11：00 拳擊69公斤八強 愛爾達體育2台、公視三台

12：30 女籃預賽 美國＠日本 愛爾達體育1台

12：50 射擊女子25公尺手槍決賽 愛爾達體育3台

13：40 射箭女子個人八強/四強/銅牌戰/金牌戰 愛爾達體育2台

14：25 羽球女單八強/混雙銅牌戰 愛爾達體育1台、公視三台

15：50 拳擊女子60公斤16強 愛爾達體育3台

17：15 羽球男雙四強 愛爾達體育1台

17：55 游泳預賽 愛爾達體育3台

18：55 桌球男單銅牌戰/金牌戰 愛爾達體育2台、公視三台

20：30 男子排球 俄奧＠法國 愛爾達體育1台

NBA

08：00 NBA選秀會 緯來體育、ELEVENSPORTS1

MLB

20：30 運動家＠天使 愛爾達體育3台（D-Live）

22：00 道奇＠巨人 愛爾達體育3台（D-Live）

中職

18：00 統一獅＠味全龍 ELEVENSPORTS2

18：30 樂天桃猿＠富邦悍將 MOMO綜合台

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