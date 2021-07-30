林昀儒爭銅牌、麟洋配男雙四強戰 今日賽事預告與轉播

林昀儒。（特派記者林正堃攝）
早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！
東京奧運進入第七天的賽程，今天我國桌球小將林昀儒將出戰男子單打的銅牌戰，林昀儒昨日在四強賽強碰世界球王樊振東，兩人實力相當雙方互有攻勢直到第七局小林才敗下陣來，以林昀儒這次東京奧出色的表現來說，今天的銅牌戰有望擊敗對手替中華隊再添獎牌。
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台灣射箭女將林佳恩今天將出戰個人16強賽。林佳恩昨日32強賽首局前3支箭皆為8分箭讓對手先拿下該局積分，之後她努力修正準星，第2局雙方以26：26戰平，雖比賽中陣風不斷，林佳恩還是順利連拿三局成功挺進16強。
中華羽球隊賽事進入白熱化，「世界球后」戴資穎以小組賽三連勝之姿晉級八強，今天她將對上泰國一姊依瑟儂，戴資穎只要贏球將成為台灣首位勇闖奧運女單4強的好手。而台灣「黃金男雙」李洋／王齊麟昨日擊敗日本後殺入四強，今天將對決印尼組合爭取金牌戰的門票。
我國射擊好手吳佳穎和田家榛昨日在25公尺火藥手槍賽事以289、291分暫居第14與第10名。今日兩人將會繼續進行第二輪資格賽，力拼擠進前8名爭取晉級到決賽的資格。請各位觀眾千萬別錯過轉播！一起為我國好手加油打氣!
東京奧運
07：50 田徑預賽 愛爾達體育3台
07：55 羽球女單八強/混雙銅牌戰 愛爾達體育1台
08：25 射箭女子個人16強 愛爾達體育2台、公視三台
11：00 拳擊69公斤八強 愛爾達體育2台、公視三台
12：30 女籃預賽 美國＠日本 愛爾達體育1台
12：50 射擊女子25公尺手槍決賽 愛爾達體育3台
13：40 射箭女子個人八強/四強/銅牌戰/金牌戰 愛爾達體育2台
14：25 羽球女單八強/混雙銅牌戰 愛爾達體育1台、公視三台
15：50 拳擊女子60公斤16強 愛爾達體育3台
17：15 羽球男雙四強 愛爾達體育1台
17：55 游泳預賽 愛爾達體育3台
18：55 桌球男單銅牌戰/金牌戰 愛爾達體育2台、公視三台
20：30 男子排球 俄奧＠法國 愛爾達體育1台
NBA
08：00 NBA選秀會 緯來體育、ELEVENSPORTS1
MLB
20：30 運動家＠天使 愛爾達體育3台（D-Live）
22：00 道奇＠巨人 愛爾達體育3台（D-Live）
中職
18：00 統一獅＠味全龍 ELEVENSPORTS2
18：30 樂天桃猿＠富邦悍將 MOMO綜合台
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