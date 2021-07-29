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東奧前線》非常感動的比賽 教練蔣澎龍給林昀儒打100分

2021/07/29 16:55

林昀儒。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／東京報導〕林昀儒今天在奧運桌球男單4強賽，與世界球王樊振東鏖戰7局，最終3:4落敗，教練蔣澎龍說，「整體上昀儒表現100分，已經無話可說，只是最後輸球，但打得非常好。」

蔣澎龍表示，這場比賽林昀儒很多時候是在落後逆境下追回來的，第一次參加這種大比賽就有好表現，真的非常不容易，「很感動。」

加上此役，樊振東生涯對林昀儒取得6勝1敗絕對優勢，世界排名第一的他，實力和名氣都在小林之上，蔣澎龍認為，雙方對彼此戰術都熟悉了解，對手壓力相對較大，但樊振東相對老道一點，整體實力還是較穩定。

這場史詩級戰役，雙方多次打出精彩來回相持球，兩隊應援團看了直呼過癮，蔣澎龍說，今天林昀儒在相持球上並未處於下風，過去對陣輸的較多，所以林昀較攻擊較主動，盡力去拚才有機會。

談到此役關鍵，蔣澎龍指出，打到後面對手再不改變打法，還是會處於劣勢，決勝局樊振東接發球「擰」了一、兩球，做了一些改變，林昀儒沒算到有這樣的突襲，成為賽事轉捩點。

蔣澎龍盛讚子弟兵，面對中國好手就是要咬住分數，這場比賽第6局5:9落後時沒放棄，還是穩住戰局，非常不容易，大比賽能表現這樣已經非常好了。

林昀儒。（特派記者羅志朋攝）

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