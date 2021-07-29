東奧棒球》克服傷勢 前大聯盟投手復出扛以色列隊首戰

莫斯科特。（取自WBSC推特）

〔記者林宥辰／綜合報導〕曾經因傷在27歲之齡就退休當教練，莫斯科特（Jon Moscot）從未想過他能在兩年內復出，且代表以色列隊出征奧運。莫斯科特在自己的推特上感謝了許多人，稍後他將在以色列隊首戰面對南韓的比賽先發。

莫斯科特出身猶太教家庭，大學時期，莫斯科特在賽場上有出色發揮，2012年選秀會後成為紅人隊體系一員，隔年他就看到以色列隊出征世界棒球經典賽，他說：「我看到同胞組隊出賽，覺得驚為天人。」他透露，就是在當時他聯繫上以色列棒球協會主席，心中有為這支國家隊出賽的想法。

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但手肘的傷勢，讓他錯過2017年經典賽，甚至持續復發的手肘傷痛，讓他連職棒球員之路都走得不順遂，最終在前年退役，並在小聯盟體系擔任投手教練。在還不知道能否復出的狀況下，莫斯科特先是飛往以色列取得公民資格，並持續和該國棒協保持聯繫。

復健之路的不順利，讓莫斯科特坦言一度想放棄，他說：「我當時連傳接球都沒辦法完全不痛，我打給我太太，跟她說我不想浪費這些人的時間跟金錢了，我無法幫助他們。」

太太的鼓勵及球隊的堅持，讓莫斯科特仍名列資格賽陣容。資格賽面對瑞典之役，莫斯科特上場，後援2局無失分的帳面成績，對他而言意義卻重大：「我簡直不敢相信我能投球了。」

前年底，莫斯科特找上醫生，用3D技術更精確指出他的傷況，康復後的莫斯科特，最大目標就是今年奧運幫助以色列隊。他說：「我將為這個團隊付出所有，我要成為這團隊的一份子，並希望能拿下獎牌。」

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