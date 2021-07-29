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PLG》夢想家選秀新人王振原簽約 王偉丞放棄加盟

2021/07/29 17:09

王偉丞。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕國內職業籃賽P. LEAGUE+（簡稱PLG）聯盟，福爾摩沙台新夢想家球團今宣布，已與本次新人選秀會第三輪選進之彰化子弟兵王振原完成簽約儀式，即日起正式加入球隊；第二輪選進球員王偉丞則因個人生涯規劃等因素，決定放棄本次加盟台新夢想家球隊之機會。

台新夢想家在本月22日PLG新人選秀會中，於第二輪第五順位選中後衛王偉丞，王偉丞為在地台中人，球團除看中他具有潛力的傳球視野與技巧之外，更秉持深耕在地的理念，期待能提供中部優秀球員發揮的舞台。在選秀會後，王偉丞即與球團討論其生涯發展與顧慮，並表示在經與家人充分討論後，決定放棄本次加盟機會。針對王偉丞之生涯規劃，台新夢想家球團表示將尊重其選擇，並衷心祝福他未來的發展一切順利，也期待將來能看到他於籃球路上持續拚戰。

王振原今日則已與台新夢想家制服組田壘完成簽約儀式，「簽約之後，真的意識到自己已經正式成為職業球員了！」王振原提到，職業賽場的強度一定會與學生階段有很大的落差，未來除了跟隨球隊訓練之外，也會利用時間自主加強球技，並把握機會與隊上的學長們汲取經驗。台新夢想家制服組田壘也表示，期待他能夠持續保有新秀的熱忱與拚勁，迎接職業賽場上的新篇章。

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