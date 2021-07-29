東奧》南韓記者公開媒體中心「餐廳漢堡難吃、可樂貴逾2倍」

受到疫情影響，今年觀眾無法飛到東京感受現場氣氛，只能透過媒體取得相關資訊。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運開幕至今已接近一星期，受到疫情影響，今年觀眾無法前往現場，只能透過媒體取得相關賽事資訊。日前一名韓國記者在YouTube上公開了東奧媒體中心的現場狀況，只見眾多各國記者埋頭寫稿，場面十分壯觀。

這名南韓記者在東奧的餐廳裡點了一份漢堡套餐，但認為食物不好吃。（圖取自YouTube頻道-비디오머그 - VIDEOMUG）

綜合媒體報導，世界各地約4000名記者齊聚東奧會場，由於疫情仍未受控制，記者在抵達東京的14天內，基本上只能在大會指地的場所活動，而記者們最常駐的地方就是主媒體中心。從VIDEOMUG頻道中的影片可見，各國記者一字排開在長長的桌面上辦公，並且用透明隔板互相保持距離，畫面中每個人也有戴口罩。

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另外這名南韓記者也到餐廳點了一份漢堡套餐，但批評食物的味道不好，價錢又貴。展場內販售的可樂也是外面商店的超過兩倍價格。

有網友透過這部影片了解東京奧運現場後表示，「在奧運會場上看到這麼多國家這麼多人，雖然是第一次見面，但每個人都面帶微笑、開心交談，這讓我重新思考國家的概念」。

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