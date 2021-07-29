東奧》跟上熱潮！ 她畫6大「媽媽奧運」圖示 網友直呼超有感

日本圖文作家えぽ畫出6個媽媽奧運「比賽」圖示，讓網友笑翻。（圖翻攝自えぽ推特）

〔即時新聞／綜合報導〕近日東京奧運話題不斷，23日開幕的表演節目，舉辦方將日本知名綜藝節目「超級變變變」搬上奧運，以真人表演者演繹奧運各大比賽項目，成功引發熱議。近日也有日本圖文作家跟上奧運熱，推出「媽媽版」奧運圖示，逗趣呈現媽媽帶小孩的6大光景，吸引近10萬人大讚。

由於奧運聚集各國選手，為了讓各國觀眾快速理解比賽項目，今年日本以藍白色素，呈現奧運50種項目圖示。本身是名媽媽，且時常以漫畫形式畫出「育兒經」的日本圖文作家「えぽ」，27日也在推特上分享自己以奧運藍白元素畫出媽媽們帶小孩的6個光景，饒富趣味，讓不少家長直呼超有感。

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えぽ畫出媽媽一手挾著小孩，一手提著購物袋的「2人制購物」、外加背著小孩的「3人制購物」、將小孩舉高高的「舉嬰」、追著小孩跑的「換衣」、跟著小孩爬的「換尿布」、隨時注意小孩用餐狀況的「丟接飯」，逗趣圖示讓網友們笑翻。貼文至今已吸引近10萬人按讚，逾3萬人轉推。

網友們紛紛表示，「真的是日常戰爭」、「媽媽都該得金牌吧」、「東京奧運會結束，但媽媽們的奧運不會」、「看完真的會心一笑，做媽媽的太懂了」。

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