東奧》台灣隊創佳績 蘇貞昌：政府布置好舞台選手才能表現精采

台灣東奧創下佳績，行政院長蘇貞昌強調，政府布置好舞台，選手才能表現精采。圖為本報資料照。（記者李欣芳攝）

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣選手前進東京奧運創下佳績，行政院長蘇貞昌今天在行政院院會表示，台灣代表團參加東奧目前已獲1金、2銀及3銅的佳績，獎牌數及奪牌種類創下我國歷屆奧運新高，並在柔道、射箭男團、桌球混雙、舉重及游泳等項目皆有大幅成長與突破，感謝所有選手的努力，並恭喜已得獎的選手，也向拚搏中的選手加油，政府將持續相關政策，對於教練、選手的職業安排和薪資照顧，政府責無旁貸，蘇貞昌強調，「政府布置好舞臺，選手才能演出精彩」。

蘇貞昌表示，許多國人透過電視及網路觀看本屆東奧賽事，為台灣代表團加油，大家的心也因此凝聚在一起。目前僅開賽6天，我國選手已取得非常好的成績，拿下1金、2銀及3銅，共6面獎牌，獎牌數與奪牌種類皆創下我國歷屆奧運新高。

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蘇貞昌指出，我國選手在本屆許多運動項目中皆有大幅成長與突破，柔道拿下台灣奧運史上第一面獎牌；射箭男團、桌球混雙則是相隔17年與21年再度拿下獎牌；舉重在一天內即進帳1金1銅，都相當了不起。此外，儘管游泳項目未能晉級決賽取得獎牌，但進入準決賽，已讓世界眼睛為之一亮，台灣選手游泳項目也是世界一流，這是國人過去難以想像的好成績。

他說，奧運賽場最令人激賞的，除了呈現完美的技能，就是選手奮戰不懈、堅持到底的精神。本屆我國有幾位資深好手，例如5度代表台灣出賽奧運的莊智淵與盧彥勳，從神奇小子成為桌球教父、網球一哥，人生的黃金時期都奉獻給台灣體壇，他們一心求勝及堅持到底的意志力，感動了所有台灣人。

蘇貞昌指出表示，老將帶來感動，新秀則令人驚豔。許多首次踏上奧運殿堂的年輕好手，初登板即展現大將之風、初生之犢不畏虎，不斷突破自我、甚至拿下獎牌。23歲的楊勇緯獲柔道銀牌，24歲的陳玟卉獲舉重銅牌，21歲的方莞靈獲舉重第4名，19歲的羅嘉翎獲跆拳道銅牌，而年僅18歲丁華恬，代表臺灣女子體操暌違53年再登上奧運殿堂。這一代的年輕選手不只技能好，在賽場上也展現無比的抗壓性，例如郭婞淳面帶笑容挑戰自我，眼神傳達「我就是要在這個舞台演出精彩」的自信從容、充分享受比賽，都是與過去不同之處。

蘇貞昌強調，政府花費60多億元更新國家運動訓練中心的設備，並改變制度，包括專屬教練、陪練員、防護員或物理治療師等，都是過去選手沒有的服務，這是非常值得投資的事。對於教練、選手的職業安排和薪資照顧，政府責無旁貸，他責成教育部、體育署一定要做好。#

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