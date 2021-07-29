東奧台灣加油！名字裡有這幾字享新北市凱撒大飯店住房優惠

板橋凱撒大飯店力挺東京奧運台灣代表隊，凡是姓名有「東」、「奧」、「台」、「灣」、「加」、」油」任何一個字，配合指定網路貼文活動，可享住房優惠。（凱撒大飯店提供）（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕全民瘋東奧！台灣選手在東京奧運場上奮戰的精神，讓國人熱血沸騰，新北市板橋區凱撒大飯店搭上東奧熱潮，即日起至8月8日止推出住房餐飲優惠方案，凡是姓名有「東」、「奧」、「台」、「灣」、「加」、」油」任何一個字，在個人臉書公開分享「東奧台灣加油！」，並tag板橋凱撒、中華奧會，即可享客房升等或延遲退房3小時及飲料買一送一半價優惠。

板橋凱撒大飯店表示，無論疫情紛擾，台灣人的運動精神堅實不摧，選手們在國際運動場上展現榮耀與不敗精神，激發台灣人的滿腔熱血與團結力量，飯店邀請全民加入後援軍，一起為東京奧運台灣代表隊加油集氣。

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即日起至8月8日，活動期間凡是名字裡有「東」、「奧」、「台」、「灣」、「加」、「油」任何一個字，在個人臉書公開分享「東奧台灣加油！」並tag板橋凱撒、中華奧會，即可享豪華雙人客房升等菁英雙人客房或延遲退房3小時，憑房卡可享大廳酒吧非酒精性飲品買一送一優惠。

另外，8月6日前在飯店線上購物車購買家宴中餐廳任何一項外帶產品，享2件5折優惠，品項包括鎮店名菜蒜香黑鑚雞、凱撒豬腳、剁椒魚頭及菇菇流沙包等多達20道美食。

8月6日前在板橋凱撒大飯店線上購物車購買家宴中餐廳任何一項外帶產品，享2件5折優惠。（凱撒大飯店提供）（記者賴筱桐攝）

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