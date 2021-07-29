東奧體操》小粉紅輸不起遷怒橋本大輝 日本教練回應了

橋本大輝在男子體操全能決賽中擊敗中國肖若騰奪金，中國網民一如往常輸不起，用沒品行徑灌爆橋本的IG，甚至濫用「標記」功能，在橋本的照片上加上「國恥」、「日本國恥」等字樣，惡意行徑令人咋舌。（左圖：特派記者林正堃攝，右圖擷取自IG，合成圖）

〔即時新聞／綜合報導〕中國體操選手肖若騰28日在東京奧運男子體操個人全能項目中一路領先，卻被日本19歲新星橋本大輝逆轉，最後屈居銀牌，有中國網友輸不起，不但大罵裁判評分有問題，更以極度辱罵、攻擊的圖卡灌爆橋本大輝IG，誇張行徑令人咋舌。對此，日本奧運體操隊教練水鳥壽思回應，「公平的評分是體操的價值所在」。

東奧體操男子個人全能決賽中，肖若騰原一路領先，橋本大輝卻在最後一項單槓項目演出大逆轉，以總分88.465勝過肖若騰的88.065，0.4分之差收下金牌，此結果讓部分中國網友無法接受，氣炸大罵裁判，還翻牆到推特、IG上掀起針對橋本大輝進行人身攻擊，痛批「假的冠軍」、「日本國恥」；在IG上更有許多小粉紅濫用「標記」功能，在橋本大輝的照片上加上「國恥」、「日本國恥」等字樣。

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對此，日本奧運體操隊教練水鳥壽思今（29）日發推特表示，「把對評分不滿的矛頭指向選手與教練是非常讓人難過的事，日本隊就只有等待好的分數出現而已，如果主辦國能因此獲得優勢，那日本在團體決賽就不會以0.103分的差距而落敗。」因此，水鳥壽思強調，他認為公平的評分是體操的價值所在。

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