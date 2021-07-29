東奧體操》小粉紅輸不起遷怒橋本大輝 日本教練回應了

橋本大輝在男子體操全能決賽中擊敗中國肖若騰奪金，中國網民一如往常輸不起，用沒品行徑灌爆橋本的IG，甚至濫用「標記」功能，在橋本的照片上加上「國恥」、「日本國恥」等字樣，惡意行徑令人咋舌。（左圖：特派記者林正堃攝，右圖擷取自IG，合成圖）
〔即時新聞／綜合報導〕中國體操選手肖若騰28日在東京奧運男子體操個人全能項目中一路領先，卻被日本19歲新星橋本大輝逆轉，最後屈居銀牌，有中國網友輸不起，不但大罵裁判評分有問題，更以極度辱罵、攻擊的圖卡灌爆橋本大輝IG，誇張行徑令人咋舌。對此，日本奧運體操隊教練水鳥壽思回應，「公平的評分是體操的價值所在」。
東奧體操男子個人全能決賽中，肖若騰原一路領先，橋本大輝卻在最後一項單槓項目演出大逆轉，以總分88.465勝過肖若騰的88.065，0.4分之差收下金牌，此結果讓部分中國網友無法接受，氣炸大罵裁判，還翻牆到推特、IG上掀起針對橋本大輝進行人身攻擊，痛批「假的冠軍」、「日本國恥」；在IG上更有許多小粉紅濫用「標記」功能，在橋本大輝的照片上加上「國恥」、「日本國恥」等字樣。
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對此，日本奧運體操隊教練水鳥壽思今（29）日發推特表示，「把對評分不滿的矛頭指向選手與教練是非常讓人難過的事，日本隊就只有等待好的分數出現而已，如果主辦國能因此獲得優勢，那日本在團體決賽就不會以0.103分的差距而落敗。」因此，水鳥壽思強調，他認為公平的評分是體操的價值所在。
採点に対する不満の矛先を選手や指導者に向けるのはとても悲しいことですね。— Hisashi Mizutori 水鳥寿思 （@HisashiMizutori） July 29, 2021
私たちは良い演技を目指し採点を待つだけ。
もしも開催国に有利な採点ができるとすれば、日本は団体決勝で0.103の差で負けることはないはず。
公平な採点は体操の価値そのものだと思います。#Tokyo2020 #体操
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