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曝「奧運最高境界」！謝金河：這次比賽可能是世界變化轉折

2021/07/29 18:22

財訊傳媒董事長謝金河今（29日）在臉書曝「奧運的最高境界」，謝寫道，「這次2020加1的奧運，很可能又是一次世界大變化的轉折年代！」（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運賽事火熱展開，台灣隊各項目好手搏得國人喝采，財訊傳媒董事長謝金河今（29日）在臉書曝「奧運的最高境界」，謝寫道，「這次2020加1的奧運，很可能又是一次世界大變化的轉折年代！」

謝金河指出，這幾天，大家都為郭婞淳、羅嘉翎奪金、奪銅雀躍，也為莊智淵「一個人的武林」，或是其他體操競技手疼惜不已，現在萬眾期盼19歲的林昀儒再傳捷報，也希望羽球的戴資穎、周天成、王子維、李洋、王齊麟再為台灣拿下獎牌，「這場體育競技终於讓台灣有了共同的語言，不用再聽政治人物為私利的交相攻訐，這也是奧運的最高境界。」

謝金河表示，「2020+1」東京奧運充滿波折，許多日本人至今仍在抵制，在1936年德國柏林奧運時，希特勒在當時的開幕式宣布「下一屆奧運在東京舉行」，但1940年日本攻打中國，隨著二戰全面爆發而停辦奧運，日本後來在1964年首次在戰後舉辦奧運，賽事結束後，日本發動戰後重建，經濟大起。

謝金河提到，到了1980年代，日本已高高舉起「日本第一」的旗幟，東京日經指數從6000左右大漲至38957，日本資產暴漲，號稱1個日本可以買下4個美國，就在日本最驕傲的一刻卻走上泡沫化，經濟沈淪30年，此後中國乘機大起，「這次2020加1的奧運，很可能又是一次世界大變化的轉折年代」。

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