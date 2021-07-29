晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

東奧游泳》王星皓賽後發文自責「真的沒那麼爛過」 網心疼紛紛打氣

2021/07/29 19:44

王星皓挑戰男子200公尺個人混合賽事，位列分組第8無緣晉級。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕我國游泳好手王星皓赴日本遠征東京奧運，不過在男子200公尺個人混合賽中以分組第8的成績遭淘汰。賽後，他在個人社群網站上自責發文「對不起讓大家失望了」、「真的沒那麼爛過」；不少網友看了相當不捨，紛紛替他打氣。

王星皓賽後自責發文。（圖片擷取自IG）

王星皓28日晚間參加男子200公尺個人混合賽事，最終以2分00秒72的成績，在分組位列第8名，無緣晉級。賽後他在個人IG動態中自責表示：「對不起讓大家失望了，明明為了奧運準備那麼久，真的沒那麼爛過，好爛！」

王星皓的姐姐在Dcard替他向粉絲轉達，感謝大家的安慰。（圖片擷取自Dcard）

網友看到後也不禁將此事分享到Dcard，「真的覺得選手不需要對不起！！每位參賽選手都是台灣的驕傲！看到他們這麼自責，我這個一日奧運迷也覺得好難過。總之，非常非常謝謝你們能讓世界看見台灣，真的辛苦了！」

其他網友看了也相當不捨王星皓，紛紛留言打氣，「大家可以多去ig鼓勵一下他，讓他看見我們還是有很多人在支持的！」、「真的是我們的榮幸和驕傲啊」、「下次巴黎奧運再拼一次」、「光是能代表台灣去比賽就很棒了，辛苦了！」

而王星皓的姐姐也在留言替他傳達，感謝大家對於台灣選手的支持，王星皓目前已經沒事了，會將心情調適好，再重新出發。

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。