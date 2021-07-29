東奧游泳》王星皓賽後發文自責「真的沒那麼爛過」 網心疼紛紛打氣

王星皓挑戰男子200公尺個人混合賽事，位列分組第8無緣晉級。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕我國游泳好手王星皓赴日本遠征東京奧運，不過在男子200公尺個人混合賽中以分組第8的成績遭淘汰。賽後，他在個人社群網站上自責發文「對不起讓大家失望了」、「真的沒那麼爛過」；不少網友看了相當不捨，紛紛替他打氣。

王星皓賽後自責發文。（圖片擷取自IG）

王星皓28日晚間參加男子200公尺個人混合賽事，最終以2分00秒72的成績，在分組位列第8名，無緣晉級。賽後他在個人IG動態中自責表示：「對不起讓大家失望了，明明為了奧運準備那麼久，真的沒那麼爛過，好爛！」

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王星皓的姐姐在Dcard替他向粉絲轉達，感謝大家的安慰。（圖片擷取自Dcard）

網友看到後也不禁將此事分享到Dcard，「真的覺得選手不需要對不起！！每位參賽選手都是台灣的驕傲！看到他們這麼自責，我這個一日奧運迷也覺得好難過。總之，非常非常謝謝你們能讓世界看見台灣，真的辛苦了！」

其他網友看了也相當不捨王星皓，紛紛留言打氣，「大家可以多去ig鼓勵一下他，讓他看見我們還是有很多人在支持的！」、「真的是我們的榮幸和驕傲啊」、「下次巴黎奧運再拼一次」、「光是能代表台灣去比賽就很棒了，辛苦了！」

而王星皓的姐姐也在留言替他傳達，感謝大家對於台灣選手的支持，王星皓目前已經沒事了，會將心情調適好，再重新出發。

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