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東奧舉重》影片曝光！哥國女選手舉重前大喊「馬英九」

2021/07/29 19:22

東京奧運女子64公斤級舉重賽事，27日由我國好手陳玟卉拿下銅牌，同場較勁的哥倫比亞33歲選手蒂格蕾羅絲（見圖）在場上大喊「馬英九」的畫面在網路上瘋傳，她最後名列第四。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運女子64公斤級舉重賽事，27日由我國好手陳玟卉拿下銅牌，同場較勁的哥倫比亞33歲選手蒂格蕾羅絲（Mercedes Isabel Pérez Tigrero）在場上大喊「馬英九」的畫面在網路上瘋傳，她最後名列第四。

奧運場上可見各項目選手，在比賽時透過吆喝、吶喊提升士氣，東奧女子舉重64公斤級27日進入決賽，哥倫比亞33歲選手蒂格蕾羅絲在比賽時，一邊走上台，嘴中念念有詞替自己加油打氣，她站定位後更是猛力喊出「一句話」，不過，這段字詞聽起來像是在喊「馬英九」，蒂格蕾羅絲最後以抓舉、挺舉總和227公斤名列第四。

許多網友在臉書分享、轉傳這段影片，不少人開玩笑稱蒂格蕾羅絲「喊出魔咒」因此不幸落敗，也有網友留言「馬英九，外找」、「這位真失敗，連外國選手都認得」、「大笑爛，看了十遍」、「難怪沒有奪牌」、「哈哈哈哈，這個好笑」、「好標準的中文啊」、「想要體驗死亡之握嗎」。

雲飛語言文化中心負責人、西班牙語老師游皓雲在臉書表示，蒂格蕾羅絲走上台時依序說出「¡Ruge!（獅子的吼聲）」、「¡Ruge como león! （像獅子一樣大喊）」，最後聽起來像「馬英九」的3個字其實是「¡Macho!」，字面意思是「男子氣概、男人」，在這個情景是用來幫自己加油。

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