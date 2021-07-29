東奧網球》球王喬帥強勢射日！地主希望錦織圭無緣4強

喬科維奇。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東京奧運網球男單8強戰，塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）強勢射日！6：2、6：0輕取日本「網球王子」錦織圭，喬帥4連勝1盤未失安抵準決賽，持續朝首面奧運金牌及「生涯金滿貫」等紀錄邁進。

日本女單第2種子大坂直美爆冷16強出局後，東道主想在單打留下金牌的最後希望，就看錦織圭能否挾著地主優勢，跌破專家眼鏡扳倒天敵。只不過，老經驗且近況甚佳的喬帥，儼然是各界難以撼動高牆，挾著過往對戰16勝2負、包括2014年起14連勝的絕對優勢，開賽第2局率先破了錦織圭發球局，順勢拉開差距，第8局再度突破先馳得盤。氣勢正旺的當今球王乘勝追擊，第2盤連保帶破，一口氣豪奪6局關門，只花1小時12分鐘直落2輕鬆過關。

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現年34歲的喬帥，坐擁20座大滿貫金盃，已在「三巨頭」中平分秋色，2008年北京奧運曾獲男單銅牌的他，此行只差最後2步，就能首度五環鍍金，有望繼美國阿格西（Andre Agassi）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）之後，榮膺男網史上第3位「生涯金滿貫」傳奇。

錦織圭。（美聯社）

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