東奧》2名撐竿跳選手確診被迫退賽！澳洲田徑隊也被影響

撐竿跳世界冠軍、美國選手肯德里克斯（Sam Kendricks）證實因為確診被迫退賽。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運又傳出有選手因染疫退賽，今天撐竿跳世界冠軍、美國選手肯德里克斯（Sam Kendricks）證實因為確診被迫退賽，另一名阿根廷撐竿跳選手基亞拉維利奧（German Chiaraviglio）也在社群網站貼文，稱自己也因檢測結果呈陽性而退出比賽。澳洲的田徑隊選手們也受此影響，一度被要求留在自己的房間隔離。

阿根廷的撐竿跳選手基亞拉維利奧也在IG發文表示，他在第一天到選手村時就唾液採檢陽性，預防性的隔離了好幾天後，仍被迫退出。（路透）

綜合媒體報導，美國奧委會今（29日）證實肯德里克斯確診武漢肺炎，目前已被轉移到一家飯店進行隔離，與他密切接觸者，也採相對應的隔離措施。肯德里克斯在2016年里約奧運會上獲得了銅牌，2017年和2019年贏得了世界冠軍，是本屆撐竿跳比賽的奪冠大熱門。

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另外，阿根廷的撐竿跳選手基亞拉維利奧也在IG發文表示，他在第一天到選手村時就唾液採檢陽性，預防性的隔離了好幾天後，仍被迫退出。他表示，自己目前在一家旅館隔離，文章中也難掩失落。

受到事件影響，澳洲有63名田徑隊的相關人員，一度被要求在自己房間隔離，預防性的防止病毒傳播，必須等到陰性的檢測結果出爐後，才能恢復正常活動。

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