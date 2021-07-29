東奧》林昀儒、王子維惜敗 蘇貞昌大讚：展現不屈韌性

王子維（左）、林昀儒（右）。（本報合成/美聯社/資料照。）

〔即時新聞／綜合報導〕我國東京奧運代表團桌球選手林昀儒在男單準決賽以4比3惜敗中國球王樊振東；羽球選手王子維則是在男單16強對陣前丹麥球王（Viktor Axelsen）時敗下陣來。不過兩人精彩的表現依舊給觀眾留下深刻印象，行政院長蘇貞昌就大讚，「展現不屈的韌性」。

蘇貞昌晚間在臉書表示，「感謝林昀儒、王子維選手，帶給全世界一場場精彩的對戰、展現不屈的韌性。」蘇貞昌說，「小林同學」冷靜的每一拍出擊，給了排名世界第一的對手極大的壓力，從落後、追平，再落後、再追平，一路纏鬥到第七局。讓盯著轉播的全國同胞，隨著他的每一球而驚呼、振奮、惋惜，也讓我們無比折服和敬佩。

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同樣初次參加奧運的王子維，雖然在16強不敵安賽龍，但直到比賽最後都沒有放棄任何一球，不服輸的拼勁使人感動。蘇貞昌也表示，相信這次賽事的經驗，會成為兩位球員生涯最重要的資產。

明天晚上七點，林昀儒將在銅牌戰對上前球王奧洽洛夫，蘇貞昌也呼籲大家繼續為代表隊選手集氣，「希望所有選手都能展現實力，為自己、也為台灣爭取榮耀。」

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