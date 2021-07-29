東奧》為何愛打桌球？ 林昀儒童年萌喊「因為都會贏啊，呵呵」

林昀儒明天將在銅牌戰對決德國好手奧恰洛夫，有望為台灣爭取桌球男單在奧運上最佳成績。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕我國林昀儒今天在奧運桌球男單4強賽，把世界球王樊振東打出一身冷汗，最終以3:4落敗，明（30日）天晚上將進行銅牌戰。而網友也翻出林昀儒9年前稚嫩受訪的畫面，當時他受訪被問到喜歡打桌球原因，童言童語笑回「因為都會贏啊！呵呵」，萌翻一票網友。

今日下午「國語日報漫畫版」在臉書粉專PO出林昀儒2012年的比賽照，讓不少網友直呼「小林同學小時候很可愛啊」，而當年他未滿10歲出戰東亞少年錦標賽就奪下男單冠軍，當時受訪的影片也被網友翻出，林昀儒當時被問及為什麼喜歡打桌球，他童言童語笑回，「因為都會贏啊，呵呵」，直白率真的回答也引發網友熱議，「可愛的臉說著大魔王的台詞」、「小小年紀就氣勢不凡 呵呵」、「以前跟現在都很可愛」、「阿姨愛你（抱）」、「這憨憨的特質...是台灣人特有的吧」。

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林昀儒今在桌球男單4強賽對決樊振東，兩人鏖戰85分鐘、拚到第7局，最終才讓樊振東驚險勝出、艱辛拿到金牌戰門票；林昀儒明天將在銅牌戰對決德國好手奧恰洛夫，有望為台灣爭取桌球男單在奧運上最佳成績。

對於要碰上有私交的奧恰洛夫，林昀儒則說：「大家彼此間都會有互動，但場下是場下、場上是場上，該打就打。」

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